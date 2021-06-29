HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bekçi alımı ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nedir?

Bekçi alımı ne zaman? Bekçilik başvuru şartları nedir?

29.06.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bekçi alımı ne zaman?" , "Bekçilik başvuru şartları nedir?" sorularının yanıtı bekli olmaya aday vatandaşlar tarafından arama motorlarından araştırılıyor. Yapılanma nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü, Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 10 bin yeni bekçinin alınacağını açıklamıştı. İşte ayrıntılar...

Bekçilik başvurularını binlerce aday tarafından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, binlerce bekçi alınacağını duyurmuştu. Bunun ardından "Bekçi alımı ne zaman?" , "Bekçilik başvuru şartları nedir?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Bekçi alımları ne zaman yapılacak?

Yapılanmaya giren Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını bildirmişti.
İşe alımların temmuz ayında gerçekleşmesi öngörülüyor. Tarihler için gözler resmi makamlar tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi.
Önce bekçi alımı tarihlerinin ne zaman olacağı açıklanıyor sonra da sınavlar gerçekleşiyor.
Söz konusu sınavlar sözlü, yazılı ve parkur olarak bekçi olma adaylarının karşısına çıkıyor.
Yeni alımların ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bekçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.