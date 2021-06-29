Bekçilik başvurularını binlerce aday tarafından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, binlerce bekçi alınacağını duyurmuştu. Bunun ardından "Bekçi alımı ne zaman?" , "Bekçilik başvuru şartları nedir?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Bekçi alımları ne zaman yapılacak?

Yapılanmaya giren Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını bildirmişti.

İşe alımların temmuz ayında gerçekleşmesi öngörülüyor. Tarihler için gözler resmi makamlar tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi.

Önce bekçi alımı tarihlerinin ne zaman olacağı açıklanıyor sonra da sınavlar gerçekleşiyor.

Söz konusu sınavlar sözlü, yazılı ve parkur olarak bekçi olma adaylarının karşısına çıkıyor.