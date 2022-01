Beklenen oldu: 2023 Cadillac Escalade-V'nin ilk resmi görüntüleri yayınlandı! İşte 2023 Cadillac Escalade-V

Cadillac, 2023 Escalade-V için geçtiğimiz günlerde hırıltılı bir motor sesiyle birlikte bir teaser yayınlamıştı. Nitekim, teaser sonrası beklenen oldu ve Cadillac, yeni yüksek performans odaklı SUV modelinin ilk görüntülerini yayınladı. Ayrıca otomobil üreticisi kısa bir video da paylaştı.

Great power is the ultimate test of character. Introducing the First-Ever Cadillac Escalade-V. #EscaladeV #BEICONIC pic.twitter.com/xwXuFcoN1k