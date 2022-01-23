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Beklenen oldu: 2023 Cadillac Escalade-V'nin ilk resmi görüntüleri yayınlandı! İşte 2023 Cadillac Escalade-V

23.01.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cadillac, 2023 Escalade-V'nin ilk görüntülerini yayınladı. Cadillac, yeni performans odaklı SUV'sinin teknik özelliklerini ise açıklamadı. Ancak 2023 Cadillac Escalade-V'nin tasarımı görüntülerde tam anlamıyla kendini gösterdi. İşte 2023 Cadillac Escalade-V'nin resmi görüntüleri...

Cadillac, 2023 Escalade-V için geçtiğimiz günlerde hırıltılı bir motor sesiyle birlikte bir teaser yayınlamıştı. Nitekim, teaser sonrası beklenen oldu ve Cadillac, yeni yüksek performans odaklı SUV modelinin ilk görüntülerini yayınladı. Ayrıca otomobil üreticisi kısa bir video da paylaştı.

İŞTE 2023 CADILLAC ESCALADE-V'NİN İLK GÖRÜNTÜLERİ

Cadillac'ın söylediğine göre; 2023 Escalade-V, "V" amblemini taşıyan ilk SUV'si olacak. Firma henüz herhangi bir teknik ayrıntı açıklamış değil. Ancak görüntülerin, 2023 Escalade-V'nin tasarımını tam olarak sergilediğini söyleyebiliriz.
Gördüğümüz kadarıyla Escalade-V, revize edilmiş bir ön tampona, dört yuvarlak egzoz ucuna, çok sayıda siyah kaplamaya ve sahte arka difüzöre sahip. Tabii V rozeti detayını da unutmamak gerek.
Paylaşılan videoda ise otomobilin henüz teknik detayları bilinmeyen motorunun sesi duyuluyor.
Cadillac tarafından 2023 Cadillac Escalade-V'nin özellikleri de dahil olmak üzere daha fazla bilginin 2022 baharında açıklanacağı belirtildi.
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