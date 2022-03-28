Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları! Benzin ve motorine yeni zam gelecek mi? 28 Mart 2022 Pazartesi

Benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz cuma günü zam gelmişti. Brent petrol fiyatlarındaki artış sonrası akaryakıt fiyatları da yükseliyor. Bu kapsamda Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Motorin ne kadar? Benzin ve motorine yeni zam gelecek mi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 28 Mart 2022 Pazartesi gününün akaryakıt fiyatları güncel listesi ile detayları sizler için derledik...
BENZİN VE MOTORİN 2022 GÜNCEL FİYATLARI!
Brent petrolün geçtiğimiz hafta yeniden 130 dolar seviyesini zorlamasının ardından ülkemizde 25 Mart Cuma günü motorin fiyatına 1 TL 37 kuruş zam gelmişti.
Brent petrol, 28 Mart Pazartesi (bugün) 114 dolar seviyesine indi. Bu nedenle akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin fiyatlarında bir değişiklik olmadı.
BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?
Benzine son gelen 1 lira 68 kuruş zammın ardından benzinin litre fiyatı ise 20 TL'ye dayanırken, motorinin fiyatı 1 lira 59 kuruşluk zam sonrası 22 TL oldu.
BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?
Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak yurttaşa yansıyor. 23 Mart Çarşamba günü benzinin litre fiyatına 1 lira 68 kuruş zam geldi. Böylelikle benzinin litre fiyatı ise 20 TL'ye dayanmış oldu.
MAZOT, MOTORİN LİTRESİ NE KADAR? 28 MART 2022 PAZARTESİ
Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden itibaren akaryakıt fiyatına üst üste gelen zamlara 25 Mart Cuma günü bir yenisi daha eklendi.
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