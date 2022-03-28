Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları! Benzin ve motorine yeni zam gelecek mi? 28 Mart 2022 Pazartesi

Benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz cuma günü zam gelmişti. Brent petrol fiyatlarındaki artış sonrası akaryakıt fiyatları da yükseliyor. Bu kapsamda Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Motorin ne kadar? Benzin ve motorine yeni zam gelecek mi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 28 Mart 2022 Pazartesi gününün akaryakıt fiyatları güncel listesi ile detayları sizler için derledik...