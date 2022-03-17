HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Berat Kandili namazı saat kaçta kılınır?

Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Berat Kandili namazı saat kaçta kılınır?

17.03.2022 06:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili namazı nasıl kılınır? sorusunun yanıtı sorusunun yanıtı Berat Kandili'nde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Berat Kandili namazı saat kaçta kılınır? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Berat Kandili namazı nasıl kılınır? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler konuya ilişkin araştırma yapıyor. Manevi güzellikle dolu olan mübarek Berat Kandili bugün. Dolayısıyşa Berat Gecesi'ne ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Berat Kandili namazı saat kaçta kılınır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat Kandili, bu sene 17 Mart Perşembe (bugün) idrak edilecek. İslam peygamberi Hazreti Muhammed bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini önermiştir. Fakat bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şekli hiçbir kaynakta yer almamaktadır.
İslam dinine mensup kişiler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza ya da nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidir.
Peygamber efendimizin amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında bulunmaktadır. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması önerilmektedir.
100 rekatlık Berat Kandili namazına şu şekilde niyet edilir: “Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"
100 rekat namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir.100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rekat kılmak daha faziletlidir. Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Oruç Berat kandili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O isim Survivor'a veda etti! Birleşme partisini göremedi

O isim Survivor'a veda etti! Birleşme partisini göremedi

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

Ruslar şaşkın! Mesajı gönderen: Squad 303

Ruslar şaşkın! Mesajı gönderen: Squad 303

Yardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldular

Yardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.