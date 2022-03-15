Berat Kandili ne zaman 2022? Hangi ibadetler yapılır? İşte Berat Kandili'nde yapılması gereken dualar, namazlar, tesbihler ve zikirler!

Berat Kandili 2022 yılında hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu yılın ilk iki kandili geride kaldı. Vatandaşlar Berat Kandili ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki Berat Kandili ne zaman 2022? Hangi ibadetler yapılır? Berat Kandili'nde yapılması gereken dualar, namazlar, tesbihler ve zikirler haberimizde.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

2022 yılında Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olan Berat gecesi İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biri olarak biliniyor.

BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR? Berat Kandili'nde yapılması gereken ibadetler şu şekildedir: Nafile namazı kılmak, Kuran okumak, tövbe etmek, dua etmek, salavat getirmek, sadaka vermek.

BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR? "Allah'ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum." (Tirmizi, Daavat, 23) "Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet." (İbn Mace, Dua, 5) "Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum." (Müslim, Dua, 72)

"Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl." (Tirmizi, Daavat, 124) "Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır(kaydırma) ve şu kafir kavme karşı bize yardım et." (Bakare, 2/250)