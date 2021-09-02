Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta?

Koronavirüs Bilim Kurulu,her hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geliyor. Toplantıda gündeme ilişkin detaylar ele alınıp değerlendiriliyor ve toplantı esnasında verilen kararlar toplantı sonrasında basın açıklaması yoluyla halk ile paylaşılıyor. İşte ayrıntılar...
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Okulların açılmasından evvel gerçekleşecek Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni önlemlerin ele alınması ve aşıda son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.
Her hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantıda alınan kararlar toplantı sonrasında açıklanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımlarıyla gerçekleşecek.
Söz konusu toplantı 16.30'da başlayacak. Basın açıklamasının ise 19.00'da yapılması bekleniyor.
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