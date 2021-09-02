HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta?

02.09.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında Bilim Kurulu toplanıyor. Bilim Kurulu Toplantısı'nda, okulların açılmasından evvel ele alınması gereken kararların ve vaka sayılarının değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıda alınan kararlar toplantısı sonrasında halk ile paylaşılıyor. Bilim Kurulu Toplantısı'nın saati belli oldu. İşte merak edilenler...

Koronavirüs Bilim Kurulu,her hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geliyor. Toplantıda gündeme ilişkin detaylar ele alınıp değerlendiriliyor ve toplantı esnasında verilen kararlar toplantı sonrasında basın açıklaması yoluyla halk ile paylaşılıyor. İşte ayrıntılar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Okulların açılmasından evvel gerçekleşecek Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni önlemlerin ele alınması ve aşıda son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.
Her hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantıda alınan kararlar toplantı sonrasında açıklanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımlarıyla gerçekleşecek.
Söz konusu toplantı 16.30'da başlayacak. Basın açıklamasının ise 19.00'da yapılması bekleniyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca bilim kurulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atama

Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atama

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

AK Partili meclis üyelerinden Tanju Özcan'a 'anı' tepkisi

AK Partili meclis üyelerinden Tanju Özcan'a 'anı' tepkisi

53 bin kişinin tahliyesi istendi! Acil durum ilan edildi

53 bin kişinin tahliyesi istendi! Acil durum ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Kara Harp Okulu tarihine geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.