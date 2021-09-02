Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta?

Koronavirüs Bilim Kurulu,her hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geliyor. Toplantıda gündeme ilişkin detaylar ele alınıp değerlendiriliyor ve toplantı esnasında verilen kararlar toplantı sonrasında basın açıklaması yoluyla halk ile paylaşılıyor. İşte ayrıntılar...