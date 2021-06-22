"BİM, A101, ŞOK market çalışma saatleri kaç oldu?" , "Market çalışma saatleri değişecek mi?" sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısında temmuz ayı için alınan kararları paylaştı. Temmuz ayında yasakların tamamen kalktığı ifade edildi. Bunun ardından vatandaşlar market çalışma saatlerini araştırmaya başladı.
Market çalışma saatleri kaç oldu?
Kabine Toplantısı'nda alınan temmuz ayına ilişkin kararların açıklanmasının ardından market çalışma saatleri en çok araştırılan konular arasına girdi.
MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ? BİM, A101, ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ OLDU?
BİM, A101 ve ŞOK marketleri sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında hizmet verecek.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI TÜMÜYLE KALDIRILDI
Temmuz ayı için sokağa çıkma kısıtlamasının tümüyle kaldırıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzik ile ilgili kısıtlamaların 24.00'a çekildiğini söyledi.
SEYAHAT YASAĞI KALKTI
Şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ve şehir içi toplu taşıma yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkıyor.
MASKELER ÇIKACAK MI?
Maskelerin çıkması konusu Kabine Toplantısı'nda ele alınması ve bu konuyla alakalı Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirileceği öngörülüyor.