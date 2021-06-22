"BİM, A101, ŞOK market çalışma saatleri kaç oldu?" , "Market çalışma saatleri değişecek mi?" sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısında temmuz ayı için alınan kararları paylaştı. Temmuz ayında yasakların tamamen kalktığı ifade edildi. Bunun ardından vatandaşlar market çalışma saatlerini araştırmaya başladı.

Kabine Toplantısı'nda alınan temmuz ayına ilişkin kararların açıklanmasının ardından market çalışma saatleri en çok araştırılan konular arasına girdi.

BİM, A101 ve ŞOK marketleri sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında hizmet verecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI TÜMÜYLE KALDIRILDI

Temmuz ayı için sokağa çıkma kısıtlamasının tümüyle kaldırıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzik ile ilgili kısıtlamaların 24.00'a çekildiğini söyledi.