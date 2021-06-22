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BİM, A101, ŞOK market çalışma saatleri kaç oldu? Market çalışma saatleri değişecek mi?

22.06.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayına ilişkin kararların Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından pandemi süreci boyunca en çok sorgulanan "market saatleri" konusunun araştırmaları tekrardan hız kazandı. Tam kapanma, kademeli normalleşme derken market çalışma saatleri birçok kez değişti. Peki BİM, A101, ŞOK market çalışma saatleri kaç oldu? Market çalışma saatleri değişecek mi? İşte ayrıntılar...

"BİM, A101, ŞOK market çalışma saatleri kaç oldu?" , "Market çalışma saatleri değişecek mi?" sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısında temmuz ayı için alınan kararları paylaştı. Temmuz ayında yasakların tamamen kalktığı ifade edildi. Bunun ardından vatandaşlar market çalışma saatlerini araştırmaya başladı.

Market çalışma saatleri kaç oldu?

Kabine Toplantısı'nda alınan temmuz ayına ilişkin kararların açıklanmasının ardından market çalışma saatleri en çok araştırılan konular arasına girdi.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ? BİM, A101, ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ OLDU?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ? BİM, A101, ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ OLDU?
BİM, A101 ve ŞOK marketleri sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında hizmet verecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI TÜMÜYLE KALDIRILDI

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI TÜMÜYLE KALDIRILDI
Temmuz ayı için sokağa çıkma kısıtlamasının tümüyle kaldırıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzik ile ilgili kısıtlamaların 24.00'a çekildiğini söyledi.

SEYAHAT YASAĞI KALKTI

SEYAHAT YASAĞI KALKTI
Şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ve şehir içi toplu taşıma yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkıyor.

MASKELER ÇIKACAK MI?

MASKELER ÇIKACAK MI?
Maskelerin çıkması konusu Kabine Toplantısı'nda ele alınması ve bu konuyla alakalı Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirileceği öngörülüyor.
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sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı

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