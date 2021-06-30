BioNTech aşısının 3. dozu ne zaman yaptırılır? Bakan Koca açıkladı! BioNTech aşısı 3. doz mecburi mi, kimler olacak?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı konusuyla ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu. 3. doz aşılar ile ilgili önemli açıklamalar yapan Bakan Koca, 3. doz aşıyı kimlerin olabileceğini ve ne zaman randevu alabileceğini aktardı. Peki BioNTech aşısının 3. dozu ne zaman yaptırılır, 3. doz mecburi mi? İlk 2 dozu BioNTech yaptıranlar farklı bir aşı (Sinovac) yaptırabiliyor mu? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

Biontech aşısının 3. dozu ne zaman yaptırılır?

Biontech aşısının 3. dozu ne zaman yaptırılır, 3. doz mecburi mi soruları uzun zamandır merak ediliyordu.

Bakan Fahrettin Koca, bugün düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

3. doz uygulanacak mı? Bakan Koca aşılama ile ilgili yapmış olduğu açıklamada "Bilim kurulu toplantısında 3. doz aşılamanın gerekliliği yönünde değerlendirmeler oldu." şeklinde konuştu.

"İlk 2 dozu hangi aşıdan yaptırmış olursa olsunlar, 3. dozu istedikleri aşıdan olabilirler" "Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşların ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı olursa olsun 3. doz aşı olmasının faydalı olabileceğini kararlaştırdık. Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız yarından itibaren aşı randevusu alabilecektir." şeklinde konuşan Koca "Vatandaşlarımız ilk 2 dozu hangi aşıdan yaptırmış olursa olsunlar, 3. dozu istedikleri aşıdan olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile 3. doz aşıyı yaptırabilirsiniz" şeklinde konuştu.