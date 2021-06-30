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BioNTech aşısının 3. dozu ne zaman yaptırılır? Bakan Koca açıkladı! BioNTech aşısı 3. doz mecburi mi, kimler olacak?

30.06.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı konusuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Koca, "BioNTech aşısının 3. dozu ne zaman yaptırılır?" sorusunu yanıtladı. 3. doz aşılar ile ilgili önemli bilgilendirmeler yapan Bakan Koca, 3. doz aşıyı kimlerin olabileceğini de aktardı. Peki BioNTech aşısının 3. dozu ne zaman yaptırılır? BioNTech aşısı 3. doz mecburi mi, kimler olacak? İşte yanıtı...

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı konusuyla ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu. 3. doz aşılar ile ilgili önemli açıklamalar yapan Bakan Koca, 3. doz aşıyı kimlerin olabileceğini ve ne zaman randevu alabileceğini aktardı. Peki BioNTech aşısının 3. dozu ne zaman yaptırılır, 3. doz mecburi mi? İlk 2 dozu BioNTech yaptıranlar farklı bir aşı (Sinovac) yaptırabiliyor mu? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

Biontech aşısının 3. dozu ne zaman yaptırılır?

Biontech aşısının 3. dozu ne zaman yaptırılır, 3. doz mecburi mi soruları uzun zamandır merak ediliyordu.
Bakan Fahrettin Koca, bugün düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

3. doz uygulanacak mı?

3. doz uygulanacak mı?
Bakan Koca aşılama ile ilgili yapmış olduğu açıklamada "Bilim kurulu toplantısında 3. doz aşılamanın gerekliliği yönünde değerlendirmeler oldu." şeklinde konuştu.

"İlk 2 dozu hangi aşıdan yaptırmış olursa olsunlar, 3. dozu istedikleri aşıdan olabilirler"

"İlk 2 dozu hangi aşıdan yaptırmış olursa olsunlar, 3. dozu istedikleri aşıdan olabilirler"
"Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşların ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı olursa olsun 3. doz aşı olmasının faydalı olabileceğini kararlaştırdık. Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız yarından itibaren aşı randevusu alabilecektir." şeklinde konuşan Koca "Vatandaşlarımız ilk 2 dozu hangi aşıdan yaptırmış olursa olsunlar, 3. dozu istedikleri aşıdan olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile 3. doz aşıyı yaptırabilirsiniz" şeklinde konuştu.

3. doz aşı randevuları yarın açılıyor!

3. doz aşı randevuları yarın açılıyor!
Koca'nın açıklamalarına göre 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları arasından Sinovac ya da Biontech olan herkes yarından itibaren 3. doz aşı randevusunu alabilecek. Biontech aşısının ilk ve ikinci dozu arasında 4 hafta bulunuyor. Koca, "Biontech aşısı olan vatandaşlar ikinci dozu 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu alabileceklerdir." şeklinde konuştu. 2. dozu önceden olan vatandaşlar 3. doz için randevu alabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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