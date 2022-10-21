Bir kaşığı tansiyonu düşürür, kanserden korur, bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendirir! Kırmızı pancar tüketmenin faydaları

Kırmızı pancarın faydalı olduğunu mutlaka duymuşsunuzdur. Ancak faydalarını öğrendikçe şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilen pancarın turşusu da çok lezzetlidir ve sevilir.

KIRMIZI PANCAR TÜKETMENİN FAYDALARI

ALZHEIMER’DEN KORUR Kırmızı pancar içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. İlerleyen yaşla beyne giden kan akışı yavaşladığından bilişsel fonksiyonlar giderek azalıyor. Beyin hücrelerinin kanlanmasındaki azalma bunama ve Alzheimer ile ilişkilendiriliyor.

Vücudumuzda nitrik oksit miktarındaki azalma beyne giden kan akışını ve beyindeki hücresel iletişimi bozabildiğinden, bu durum kronikleşirse beyin hasarı ve bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya neden oluyor. Kırmızı pancar içeriğindeki nitratın vücutta nitrik okside dönüşmesi sayesinde beynin kanlanması ve bilişsel fonksiyonların en elverişli şekilde yürütülmesinde önemli rol oynuyor. Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük konu hakkında bilgiler verdi.

TANSİYONU DÜŞÜRÜR Yiyeceklerle alınan nitrat, vücutta nitrik okside indirgeniyor, nitrik oksit damarları gevşetip rahatlatıyor. Bu da kan dolaşımını iyileştirerek, kan basıncını düşürüyor. Tansiyonun yüksek olması kalp krizi, inme, kronik kalp yetmezliği ve böbrek hastalıklarına neden olabiliyor. Fakat 1 orta boy kırmızı pancar 106mg sodyum içerdiğinden fazla tüketimi tam tersi yüksek tansiyon hastaları için risklidir.

ŞEKER HASTALARI İÇİN FAYDALIDIR 1 orta boy (136g) kırmızı pancar 9 gram karbonhidrat içerdiğinden şeker hastalarının da porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerekir. Bunun yanında pancarın posa içeriği ise kan şekeri kontrolü ve tok kalmada etkilidir. Her şeyde olduğu gibi doğru miktarda tüketilmesi içerisinde karbonhidrat olduğu halde şeker hastaları için bile faydalıdır.