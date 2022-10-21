HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bir kaşığı tansiyonu düşürür, kanserden korur, bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendirir! Kırmızı pancar tüketmenin faydaları

Bir kaşığı tansiyonu düşürür, kanserden korur, bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendirir! Kırmızı pancar tüketmenin faydaları

21.10.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitamin ve mineral zengini besinlerin başında yer alıyor. İçeriğindeki zengin bileşikler adeta sağlığımıza sağlık katıyor. Bir kaşığı tansiyonu düşürür, kanserden korur, bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendirir. Bağışıklığı çelik gibi yapan bu kök sebze C vitamini, folat (B9 vitamini), fosfat, manganez, potasyum, kalsiyum, selenyum, demir gibi birçok vitamin ve minerale sahip.

Kırmızı pancarın faydalı olduğunu mutlaka duymuşsunuzdur. Ancak faydalarını öğrendikçe şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilen pancarın turşusu da çok lezzetlidir ve sevilir.

KIRMIZI PANCAR TÜKETMENİN FAYDALARI

ALZHEIMER’DEN KORUR

ALZHEIMER’DEN KORUR
Kırmızı pancar içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. İlerleyen yaşla beyne giden kan akışı yavaşladığından bilişsel fonksiyonlar giderek azalıyor. Beyin hücrelerinin kanlanmasındaki azalma bunama ve Alzheimer ile ilişkilendiriliyor.
Vücudumuzda nitrik oksit miktarındaki azalma beyne giden kan akışını ve beyindeki hücresel iletişimi bozabildiğinden, bu durum kronikleşirse beyin hasarı ve bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya neden oluyor. Kırmızı pancar içeriğindeki nitratın vücutta nitrik okside dönüşmesi sayesinde beynin kanlanması ve bilişsel fonksiyonların en elverişli şekilde yürütülmesinde önemli rol oynuyor. Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük konu hakkında bilgiler verdi.

TANSİYONU DÜŞÜRÜR

TANSİYONU DÜŞÜRÜR
Yiyeceklerle alınan nitrat, vücutta nitrik okside indirgeniyor, nitrik oksit damarları gevşetip rahatlatıyor. Bu da kan dolaşımını iyileştirerek, kan basıncını düşürüyor. Tansiyonun yüksek olması kalp krizi, inme, kronik kalp yetmezliği ve böbrek hastalıklarına neden olabiliyor. Fakat 1 orta boy kırmızı pancar 106mg sodyum içerdiğinden fazla tüketimi tam tersi yüksek tansiyon hastaları için risklidir.

ŞEKER HASTALARI İÇİN FAYDALIDIR

ŞEKER HASTALARI İÇİN FAYDALIDIR
1 orta boy (136g) kırmızı pancar 9 gram karbonhidrat içerdiğinden şeker hastalarının da porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerekir. Bunun yanında pancarın posa içeriği ise kan şekeri kontrolü ve tok kalmada etkilidir. Her şeyde olduğu gibi doğru miktarda tüketilmesi içerisinde karbonhidrat olduğu halde şeker hastaları için bile faydalıdır.

KANSERDEN KORUR

KANSERDEN KORUR
Kırmızı pancara mor rengini veren betalain aynı zamanda yüksek oranda antioksidan özellik gösterir. Vücudumuz her gün dışarıdan gelen ya da kendi oluşturduğu kanserli hücrelerle savaşıyor. Yani kanserden kronik kalp yetmezliğine dek birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelere maruz kalıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
pancar kırmızı pancar

En Çok Okunan Haberler

Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu!

Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu!

Erdoğan'dan kripto para mesajı: Merkez Bankası çalışma yürütüyor

Erdoğan'dan kripto para mesajı: Merkez Bankası çalışma yürütüyor

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Yarı çıplak ve elbisesi ıslak halde bulundu! 17 yaşındaki gencin öğretmeninin evinde sır ölümü

Yarı çıplak ve elbisesi ıslak halde bulundu! 17 yaşındaki gencin öğretmeninin evinde sır ölümü

Özel sektör çalışanı nasıl promosyon alır?

Özel sektör çalışanı nasıl promosyon alır?

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

İlginizi Çekebilir

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Halk sağlığı için risk! Organlara zarar veriyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Bir kaşığı bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendirir!

Bir kaşığı bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendirir!

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.