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    4. 'Bir sabah uyandığımda hiç gitmediğim ülkenin aksanıyla konuşmaya başladım' Çok nadir görülüyor! 'Sesim bana ait değilmiş gibi'

    'Bir sabah uyandığımda hiç gitmediğim ülkenin aksanıyla konuşmaya başladım' Çok nadir görülüyor! 'Sesim bana ait değilmiş gibi'

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    21.03.2024 15:50
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    İngiltere'de yaşan 36 yaşındaki Zoe Coles, bir sabah uyandığında hayatını tümüyle değiştiren ve kendisine hayatının şokunu yaşatan bir olayla karşı karşıya kaldı. Zoe, sabah uyandığında, daha önce hiç gitmemiş olmasına ve o ülkeye dair hiçbir fikri olmamasına rağmen Gal aksanıyla konuşmaya başladı. Çok nadir görülen bu durumun, başka olumsuz etkileri de var. Zoe, yeni sesinin artık ona ait değilmiş gibi hissettirdiğini söyledi.

    Bir kadın, ülkeyi hiç ziyaret etmemesine rağmen uyandığında Gal aksanıyla uyandığında hayatının şokunu yaşadı.

    ChefGPT

    SABAH UYANDIĞINDA İLK CÜMLESİYLE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

    Dailystar'da yer alan habere göre; 36 yaşındaki Zoe Coles, 2023 yılının Haziran ayında bir sabah kendini yeni bir aksanla sohbet ederken buldu.

    Bunun ortadan kalkacağını düşünüyordu ama artık bununla yaşamak zorunda.

    Yeni sesinin bir sonucu olarak, Stamford, Lincs'te yaşamasına rağmen insanlar genellikle onun Cardiff'li olduğunu düşünüyor.

    Bu olay olmadan önce Zoe Gal aksanıyla konuşmakta hiç iyi olmamıştı.

    Artık dışarı çıkma konusunda gergin hissediyor çünkü yeni sesi ona artık ait değilmiş gibi hissettiriyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    hastalık aksan
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