'Bir sabah uyandığımda hiç gitmediğim ülkenin aksanıyla konuşmaya başladım' Çok nadir görülüyor! 'Sesim bana ait değilmiş gibi'

Bir kadın, ülkeyi hiç ziyaret etmemesine rağmen uyandığında Gal aksanıyla uyandığında hayatının şokunu yaşadı.
Dailystar'da yer alan habere göre; 36 yaşındaki Zoe Coles, 2023 yılının Haziran ayında bir sabah kendini yeni bir aksanla sohbet ederken buldu.
Bunun ortadan kalkacağını düşünüyordu ama artık bununla yaşamak zorunda.
Yeni sesinin bir sonucu olarak, Stamford, Lincs'te yaşamasına rağmen insanlar genellikle onun Cardiff'li olduğunu düşünüyor.
Bu olay olmadan önce Zoe Gal aksanıyla konuşmakta hiç iyi olmamıştı.
Artık dışarı çıkma konusunda gergin hissediyor çünkü yeni sesi ona artık ait değilmiş gibi hissettiriyor.