Bir şehir bu başkan adayını konuşuyor: Adı var, kendi yok! 'AK Partililer bana tepki gösteriyor, CHP'liler bana tepki gösteriyor'

"AK PARTİLİLER BANA TEPKİ GÖSTERİYOR, CHP'LİLER BANA TEPKİ GÖSTERİYOR! BİZİM SUÇUMUZ NEDİR?"

Garson Ahmet Akın'ın çalıştığı iş yerinin sahibi olan Yaşar Özel ise, yıllardır esnaflık yaptığını ve yaşanan olayı duyunca Ahmet Akın'a 'Buraya gelme' dediğini söyledi. Özel, "Bunlar bir şeyler yaptılar. Herkes bize kızıyor, konunun bizimle hiç bir alakası yok. AK Partililer bana tepki gösteriyor, CHP'liler bana tepki gösteriyor. Bizim suçumuz nedir? Bu olayda biz mağdur olduk. Sırtımdaki ter kurumuyor. Ben 60 yıldır burada hizmet vermişim" dedi.