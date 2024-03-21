Bir şehir rahat bir nefes aldı! İki evi olan hırsız yakayı ele verdi: Odalardan çıkanlar şoke etti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir yıl içerisinde çok sayıda ev soyan hırsız, çaldığı bakır ürünleri Sakarya'nın Geyve ilçesine götüreceği sırada yakalandı. Hırsızın 2 evinde de yapılan aramalarda duvar süsünden saate, bakır ürünlerden oltalara ve gitara kadar bin parça ürün çaldığı ortaya çıktı. Hırsız tutuklandı, vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır