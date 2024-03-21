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  4. Bir şehir rahat bir nefes aldı! İki evi olan hırsız yakayı ele verdi: Odalardan çıkanlar şoke etti

Bir şehir rahat bir nefes aldı! İki evi olan hırsız yakayı ele verdi: Odalardan çıkanlar şoke etti

21.03.2024 12:29
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Bolu Mudurnu'da yaşayan vatandaşlar 1 yıldır evlerine dadanan hırsız yüzünden rahat bir nefes alamıyordu. Evlerine 'acaba ne zaman hırsız girecek?' diye korkarak bekleyen vatandaşlara iyi haber geldi. Hırsız çaldığı bir kısım eşyalarla yakalandı. 2 evinin odalarını dolduran hırsız görenleri şaşkına çevirdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir yıl içerisinde çok sayıda ev soyan hırsız, çaldığı bakır ürünleri Sakarya'nın Geyve ilçesine götüreceği sırada yakalandı. Hırsızın 2 evinde de yapılan aramalarda duvar süsünden saate, bakır ürünlerden oltalara ve gitara kadar bin parça ürün çaldığı ortaya çıktı. Hırsız tutuklandı, vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'da bir yıldır aralıklarla çeşitli hırsızlık olayları yaşandı. Şikayetler üzerine inceleme başlatan Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızın 31 yaşındaki Y.E.S. olduğunu tespit etti.

Aralıklarla 20 evi soyan, vatandaşların adeta kabusu olan hırsızın, çaldığı bakır ürünleri Sakarya'nın Geyve ilçesine götüreceği belirlendi. Harekete geçen Mudurnu polisi, Y.E.S. ile eşi N.S'yi, Geyve'ye gitme hazırlığı yaptıkları sırada gözaltına alındı.

NELER ÇIKTI NELER

NELER ÇIKTI NELER

Hırsızın, çaldığı ürünleri sakladığı 2 evde de arama yapıldı. Evlerden aralarında duvar süsü, bakır tencereler, eski tabancalar, kullanılmayan telefonlar, olta, gitar, 100 metre uzunluğunda kablo ve hediyelik eşyalar gibi birçok parçanın bulunduğu bin ürün çıktı.

VATANDAŞ RAHAT BİR NEFES ALDI

VATANDAŞ RAHAT BİR NEFES ALDI

Ele geçirilen eşyalar Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi ve sahiplerine ulaşıldı. Yaklaşık 20 aileye ifadelerinin ardından eşyaları teslim edildi. Hırsız ve eşi ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.E.S. tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EŞYALARIN BİR KISMI YOK

EŞYALARIN BİR KISMI YOK

Bolu merkezde olduğu sırada evine hırsızın girdiğini ve çok sayıda eşyasını çaldığını söyleyen Nevin Ünal, "Evi kontrol ettiğimizde evimizin soyulduğunu ve çok sayıda eşyamızın çalındığını öğrendik.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Bolu
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