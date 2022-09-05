Bir türlü kurtulamıyorum diyorsanız bu yöntemleri deneyin: Yağ bezelerini geçirmek için doğal çözüm

Halk arasında yağ bezeleri denilen lipomlar cilt ile altta yatan kas tabakası arasında yer alan ve yavaş büyüyen yağlı kitlelerdir. Bu kitleler genellikle sadece görüntü olarak rahatsız edici olup genel bir ağrıya, acıya sebep olmuyorlar. Yağ bezelerinin çıkma nedeni tam olarak bilinmese de obezite, karaciğer hastalığı ve glikoz intoleransı yağ bezelerine neden olan faktörler arasında bulunuyor. Yağ bezelerinden şikayetçiyseniz doğal çözümleri deneyebilir veya doktora başvurup cerrahi müdahaleler ile yağ bezelerinden kurtulabilirsiniz.

YAĞ BEZELERİNİ GEÇİRECEK DOĞAL ÇÖZÜMLER

SARIMSAK Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak içerdiği bileşenler sayesinde yağ bezelerine karşı etkilidir. Sarımsak kürünü hazırlamak için, 2 diş sarımsağı havanda güzelce ezin. Ezdiğiniz sarımsağı kapağı olan küçük bir kavanoza alın. Sarımsakların üzerine bir tatlı kaşığı elma sirkesi ve 2 tatlı kaşığı saf zeytinyağı ilave edip iyice karıştırın. Kavanozun kapağını kapatın. Hazırladığınız karışımı güneş görmeyen bir dolapta bir gün bekletin. Ertesi gün kürünüz kullanıma hazır olacak. Karışımı gece yatmadan önce bir pamuk yardımıyla yağ bezesinin üzerine ve etrafına uygulayın. Gece boyunca kürün cildinizde olmasını sağlayın. Sabah olunca cildinizi ılık su ve sabun ile güzelce temizleyin. Bu kürü uygulamaya yağ bezesi tamamen yok olana kadar devam etmenizi öneririz.

LAVANTA KÜRÜ 1 tatlı kaşığı lavantayı 1,5 su bardağı kaynayan suyun içine atıp 10 dakika daha kaynamasını sağlayın. Hazırladığınız bu kürü sıcakken süzün. Elde ettiğiniz suyu akşam yemeğinden 2 saat sonra ılık olarak tüketin. Günde bir çay bardağı tüketilmesi yeterlidir. Kür her zaman taze olarak hazırlanmalı ve tüketilmelidir. Saraçoğlu, etkili sonuç alabilmek için bu küre 15 gün boyunca devam edilmesini önermektedir.

BAL Cilt yüzeyinde kullanıldığında yaraların iyileşme sürecini hızlandıran bal yağ bezesi tedavisinde de kullanılabilir. Balı yoğun bir merhem kıvamına gelinceye kadar buğday unuyla karıştırın. 1 çay kaşığı bal için 1 çay kaşığı un yeterli olacaktır. Daha sonra bu karışımı beze üzerine sürün ve üzerini kapattıktan sonra 1 gece bekletin.

SOĞAN KÜRÜ Soğan kürü, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun lipom yani yağ bezelerini yok etmek amacıyla önerdiği kürdür. Bu kürü hazırlamak için sadece bir orta boy soğan ve 1,5 su bardağı içme suyuna (klorsuz su) ihtiyacınız olacak. İlk olarak 1,5 su bardağı içme suyunu kaynatın. Ardından soğanı dört parçaya bölün ve kaynayan suyun içine atın. 5 dakika boyunca kaynatın. Sürenin sonunda ocağın altını kapatıp karışımı ılımaya bırakın. Karışım ılıdıktan sonra süzün. Hazırladığınız bu karışımı öğle yemeğinden önce ve sonra tüketin. Eğer öğle yemeğinde tüketemezseniz, akşam yemeğinden önce ve sonra içebilirsiniz. Saraçoğlu, bu küre 15 gün boyunca devam edilmesini önermektedir. Her seferinde kür taze olarak hazırlanmalı ve tüketilmelidir. Bu kürü hazırlamak için özellikle kahverengi soğanları tercih etmelisiniz.