HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bisikleti çalındı, ikinci el sitesinde ilanı görünce harekete geçti! Ukraynalı Mishel'den, dedektif gibi operasyon

Bisikleti çalındı, ikinci el sitesinde ilanı görünce harekete geçti! Ukraynalı Mishel'den, dedektif gibi operasyon

16.03.2024 13:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan Ukraynalı Mishel Lazerenko (22), çalınan bisikletini dedektif gibi iz sürerek buldu. Polislerle beraber baskına gittikleri sırada ise bir TIR dolusu çalıntı bisiklet ele geçirildi.

Çağlayan Mahallesi'nde oturan Ukrayna vatandaşı Mishel Lazerenko, yaklaşık bir ay önce, evine geldiğinde bisikletini kilitlediği yerde bulamayınca polis merkezine başvurdu. Merkezden evine dönen Lazerenko, internetten ikinci el satışı yapılan siteye 'Damla' takma ismiyle kayıt açarak bisikletini aramaya başladı. Lazerenko, sitede kendi bisikletine benzeyenlerin olduğu bir kişiyle yazıştıktan sonra beğendiği bir bisiklet için pazarlık yapmaya başladı. 6 bin TL'den açılan bisiklet pazarlığını 5 bin TL'ye düşüren Lazerenko, konum ve adres bilgisi aldıktan sonra polislerle beraber adrese gitti. Burada yapılan incelemede Lazerenko'nun bisikletinin yanı sıra TIR içinde onlarca çalıntı bisiklet bulundu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

'BİSİKLETİMİN OLMADIĞINI FARK EDİNCE POLİSE GİTTİM'

Bisikletini dedektif gibi iz sürerek bulduğunu dile getiren Mishel Lazerenko, "Geçen ay bisikletim çalındı. Eve geldim bisikletimin olmadığını görünce internetten ikinci el satış sayfası yapılan bir siteye girdim, kayıt yaptırdım ve polise gittim. Sonrasında sitede bir sayfaya girerek yazdım ve sabahında bana dönüş geldi.

Konum aldıktan sonra polislerle beraber adrese gittik. Orada bisikletimi bulduk. Bisikletimde seri numarası vardı. Resmi olarak benimdi ve onu aldık. Başka çalınan bisikletler vardı ve onları da aldılar" dedi.

Ben de tamam dedikten sonra bakabilir miyim, diye sordum. Onlar da tamam şu saatte, şurada olursanız bisikleti görebilirsiniz, dediler. Konuma polislerle gittim ve bisikletimi aldım" diye konuştu. '

TAKMA İSİMLE DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜM'

TAKMA İSİMLE DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜM'

Siteye kayıt esnasında ‘Damla’ takma ismi kullandığını söyleyen Lazerenko, "Yabancı isim koysaydım cevap alamayabilirdim. Damla Hanım, diye isim koydum ve bisikletimi başarılı bir şekilde buldum.

En çok şaşırdığım şeylerden biri de bisikletimin bulunduğu yerde TIR'ın içinde çok sayıda bisikletin bulunması oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna bisiklet
En Çok Okunan Haberler
16 yaşındaki kız iğrenç istismarı saniye saniye anlattı!

16 yaşındaki kız iğrenç istismarı saniye saniye anlattı!

Düğün takıları gelinin mi damadın mı?

Düğün takıları gelinin mi damadın mı?

Emekliye seyyanen zamda yeni kulis!

Emekliye seyyanen zamda yeni kulis!

Vakaların yüzde 30'u ölümle sonuçlanıyor...

Vakaların yüzde 30'u ölümle sonuçlanıyor...

Belediye Başkanı makam aracında olanları kayıtları izleyince fark etti

Belediye Başkanı makam aracında olanları kayıtları izleyince fark etti

İmamoğlu: Öyle kabadayı laflar etme bana

İmamoğlu: Öyle kabadayı laflar etme bana

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.