Bisikleti çalındı, ikinci el sitesinde ilanı görünce harekete geçti! Ukraynalı Mishel'den, dedektif gibi operasyon

Çağlayan Mahallesi'nde oturan Ukrayna vatandaşı Mishel Lazerenko, yaklaşık bir ay önce, evine geldiğinde bisikletini kilitlediği yerde bulamayınca polis merkezine başvurdu. Merkezden evine dönen Lazerenko, internetten ikinci el satışı yapılan siteye 'Damla' takma ismiyle kayıt açarak bisikletini aramaya başladı. Lazerenko, sitede kendi bisikletine benzeyenlerin olduğu bir kişiyle yazıştıktan sonra beğendiği bir bisiklet için pazarlık yapmaya başladı. 6 bin TL'den açılan bisiklet pazarlığını 5 bin TL'ye düşüren Lazerenko, konum ve adres bilgisi aldıktan sonra polislerle beraber adrese gitti. Burada yapılan incelemede Lazerenko'nun bisikletinin yanı sıra TIR içinde onlarca çalıntı bisiklet bulundu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

