Bitkilerin profesöründen şifa dolu ot! Tam bir antioksidan deposu... Sindirim sistemini destekler, bağışıklığı güçlendirir!

Madımak otunun özellikle Türkiye’de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yetişen ve geleneksel olarak tüketilen bir bitki türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Bu bölgeler arasında özellikle Sivas, Erzincan, Malatya, Adıyaman ve Siirt gibi şehirlerde doğal olarak bulunur" dedi.

