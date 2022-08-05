Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri başladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Büyük Bitlis Buluşmaları" başladı.

Kutlama programının ilk gününde düzenlenen kortej yürüyüşünde Vali Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kurum amirleri, sporcular ve vatandaşlar, 100. Yıl Ortaokulu'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Bitlis ve Adıyaman halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle devam eden pargramda konuşan Çağatay, Bitlis'in muhteşem bir şehir olduğunu ve kentte birçok tarihi güzelliğin bulunduğunu söyledi.

Turizmde marka şehir haline gelen Mardin'in milyonlarca turist ağırladığını belirten Çağatay, şöyle dedi:

"Tescilli eser sayımız Mardin'in neredeyse 2 katına yakın. Onun için bu alanları gün yüzüne çıkartıyoruz. Bitlis'in bu güzelliklerini tarihiyle dünyaya ve Türkiye'ye armağan edeceğiz. Tabiat güzelliklerimiz var. En büyük güzelliğimiz ve zenginliğimiz genç nüfusumuz. Bu güzel ve büyük zenginlik, aynı zamanda büyük bir mesuliyet yüklüyor. Bu gençlere gelecek ve iş temin etmeliyiz, güzel imkanlar sunmalıyız, ilim ve sanat vermeliyiz. Bunu vermek için çok çabalıyoruz."

Milletvekili Taşar, her yıl 8 Ağustos'ta Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfının (BETAV) öncülüğünde Türkiye'nin her yerine dağılmış Bitlislilerin kente geldiğini ifade ederek, "Vefa borcunu ödemek, kaynaşmak, buluşmak ve muhabbet etmek için doğdukları şehre geliyorlar. Bu hemşerilerimiz yıllardır Bitlis'in eğitimine katkı sağlamış, Bitlisli ile hemhal olmuşlar, Bitlislinin derdini dert edip omuzlarına almışlar." diye konuştu.

Kiler de kente 20 yıldır hizmet ettiklerini dile getirerek, "2002'de geldiğimizde sağlık, ulaşım, eğitim, işsizlik ve terör sıkıntısı vardı. 5 ana problemin 4'ünü hallettik, tamamen çözüp ortadan kaldırdık. Ulaşım, güvenlik, sağlık ve eğitimde sıkıntımız yok. İşsizlik sıkıntımız vardı. 2018 seçiminin ardından bir söz verdik. 2023 sonuna kadar buraya gelecek yatırımlarla işsizlik sıkıntısına neşter vuracağız. Son 4 yılda tekstil atölyelerinde ve yeni kurulan fabrikalarda sigortalı çalışan sayısı 7 bin 200'e ulaştı. Yeni kurulacak tesisle önümüzdeki yılın sonuna kadar 15 bin kişinin üzerine çıkacak. Şehrimiz bir daha işsizlikle anılmayacak." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Tanğlay da ilkini 2019'da düzenledikleri ancak Kovid-19 salgını nedeniyle yapamadıkları "Büyük Bitlis Buluşmaları"nın özlemini çektiklerini söyledi.

Bugün yeniden Bitlis'te çok güzel bir coşkuyla etkinlikleri yapmanın sevincini yaşadıklarını belirten Tanğlay, "2019'dan bu yana söylediğimiz tek şey var, yeni yüzüyle tarihi Bitlis. İlk geldiğimizde dediğimiz gibi çok çalışacağız. Bitlis'i hak ettiği yere getireceğiz. Bir yıl önceki Bitlis'ten şimdi eser yok. Çok şükür yaptığımız hizmetlerle Bitlis'in tarihini gün yüzüne çıkarıyoruz. Büyük projelere imza atıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından halaylar çekildi, daha sonra da protokol üyeleri ve davetliler, etkinlik alanında kurulan stantları gezdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Eren Holding ve BETAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.