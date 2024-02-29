Bodrum'da hayvan katliamı! Mahkemede akılalmaz savunma: 'Kendilerini MİT'çi olarak tanıtanların dediklerini yaptım'

"KENDİLERİNİ MİT'Çİ OLARAK TANITANLARIN DEDİKLERİNİ YAPTIM"

Zehir karıştırdığı tavuk parçalarını sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara bıraktığı belirlenen Özlem'in mahkemedeki ifadesinde "Ben bu konuyla ilgili olarak daha önce savcılıkta ifade vermiştim, o ifadem doğrudur. Aynen tekrar beyan ederim. Ben hayvanları zehirlemek kastı ile hareket etmedim. Kendilerini MİT'çi olarak tanıtanların dediklerini yaptım, sen bizden misin yoksa jandarmadan mı diye beni denemek istediler, beni zorladılar benim jandarmaya çalıştığını söylediler. Bana bir komplo kuruldu" dedi.