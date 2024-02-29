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  4. Bodrum'da hayvan katliamı! Mahkemede akılalmaz savunma: 'Kendilerini MİT'çi olarak tanıtanların dediklerini yaptım'

Bodrum'da hayvan katliamı! Mahkemede akılalmaz savunma: 'Kendilerini MİT'çi olarak tanıtanların dediklerini yaptım'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.02.2024 19:47
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Muğla Bodrum'da 4 köpek ile 3 kedi zehirlenerek öldü. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda hayvanları zehirleyen İbrahim Özlem tespit edilip yakalandı. Özlem çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özlem mahkemedeki savunmasında "Kendilerini MİT'çi olarak tanıtanların dediklerini yaptım, sen bizden misin yoksa jandarmadan mı diye beni denemek istediler" dedi.

Olay, 24 Şubat'ta Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde meydana geldi. Bölgede yaşayanlar, 9 köpek ile 3 kediyi bitkin halde buldu. Ağızlarından salyalar akan hayvanlar için Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istendi.


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7 HAYVAN ÖLDÜ

7 HAYVAN ÖLDÜ

Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Ambulansı (Petbulance) bölgeye sevk edildi. Zehirlendiği tespit edilen hayvanlardan 1'i sahipli, 4 köpek ile 3 kedi, ekiplerin müdahalesine rağmen öldü.

Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de 5 köpek tedaviye alındı. Zehirlenen köpeklerden 2'si tedavi edilip adreslerine bırakıldı, 3 köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, kısırlaştırma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Köpeklerin tedavilerinin ardından yaşam alanlarına geri bırakılacağı belirtildi.

72 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

72 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Olayın ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) özel ekip kurdu. Ekipler, bölgede bulunan 45 ayrı noktada bulunan kamera kaydını incelemeye aldı. 72 saatlik görüntüyü inceleyen ekip, şüphelinin İbrahim Özlem olduğunu belirledi.

TUTUKLANDI

TUTUKLANDI

Ekipler, bir iş yerinde bekçilik yapan Özlem'in adresine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Özlem, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'evcil hayvanları kasten öldürme ve yaralama' suçundan tutuklanırken, adresinde yapılan aramada toz halinde zehir bulundu.

"KENDİLERİNİ MİT'Çİ OLARAK TANITANLARIN DEDİKLERİNİ YAPTIM"

"KENDİLERİNİ MİT'Çİ OLARAK TANITANLARIN DEDİKLERİNİ YAPTIM"

Zehir karıştırdığı tavuk parçalarını sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara bıraktığı belirlenen Özlem'in mahkemedeki ifadesinde "Ben bu konuyla ilgili olarak daha önce savcılıkta ifade vermiştim, o ifadem doğrudur. Aynen tekrar beyan ederim. Ben hayvanları zehirlemek kastı ile hareket etmedim. Kendilerini MİT'çi olarak tanıtanların dediklerini yaptım, sen bizden misin yoksa jandarmadan mı diye beni denemek istediler, beni zorladılar benim jandarmaya çalıştığını söylediler. Bana bir komplo kuruldu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum kedi köpek
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