Bodrum'daki yat merak konusu oldu! Dünyanın en büyüklerinden, gören bir daha bakıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki uzay mekiğini andıran yat ilgi odağı oldu. 2016 yılında Letonya’da üretilen trimaran şeklindeki süper yat Galaxy of Happiness, Yalıkavak’a geldi. Gümüş rengi ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken yat, denizin üzerine uzay mekiği inmiş görünümü veriyor.

ÖZEL OLARAK TASARLANDI

53 metre uzunlukta 17 metre genişlikteki yatın 3 kamarasında 6 misafir konaklayabiliyor. Dalgalı denizlerde sabit durabilmesi için özel olarak tasarlanmış 299 gros tonluk yat, 30 knot hıza ulaşabiliyor.

Dünyanın en ilginç motorlu teknelerinden biri olarak adlandırılan yat, klasik bir yatla aynı hıza ulaşmak için yüzde 40’a kadar daha az enerji harcıyor.

DEĞERİ 33 MİLYON DOLAR

“Galaxy of Happiness”ın güncel değerinin ise 33 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Yattakilerin bol bol denize girip güneşlendikleri görülürken, bakanın bir daha baktığı uzay mekiği görünümlü yatta kimin olduğu ise merak konusu oldu.