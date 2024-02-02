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    4. Bu 3 etkili tüyo bağırsakları rahatlatıyor! 'Bağışıklık sisteminin yüzde 70'i burada bulunuyor' Hem ruh hem de cilde etki ediyor

    Bu 3 etkili tüyo bağırsakları rahatlatıyor! 'Bağışıklık sisteminin yüzde 70'i burada bulunuyor' Hem ruh hem de cilde etki ediyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    02.02.2024 09:42 | Son Güncelleme:
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    Sağlıklı bir bağırsak sistemi genel vücut sağlığına önemli katkı sağlar. Neden mi bağırsakların rahat ve düzenli çalışması gerekiyor? Çünkü; Bağışıklık sisteminin % 70’i bağırsakta bulunur, bağırsaklar rahatsa ruhun da rahattır, bağırsaklar güzelse cildin de güzeldir ve bağırsaklar sağlıklıysa vücut da sağlıklıdır. Peki, bunun için neler yapmalısınız? İşte bağırsakları rahatlatan ve tıkır tıkır çalıştıran 3 etkili tüyo...

    Bağırsak hem iyi hem de kötü bakteriler birlikte yaşar. Ancak, kötüler öne geçti ve denge şaştı ise sindirim sağlığının da ötesinde bağışıklık siteminin olumsuz etkilendiği için bir çok hastalığa da davetiye çıkar. İşte bu yüzden iyi bakteri sayısını ve çeşitliliğini arttırmak hem sindirim hem de genel sağlık için çok önemli. Hem ruh hem de cilde etki eden bağırsak sağlığı için önemli tüyolar haberimizde.

    BAĞIRSAKLARI RAHATLATAN 3 ETKİLİ TÜYO!

    LİFLİ GIDALAR

    LİFLİ GIDALAR

    Lifli besinlerden zengin beslen. İyi bakterinin en sevdiği yiyecek liflerdir. Ne kadar çok lifli yiyecek o kadar sağlıklı bağırsak ve sindirim sistemi demektir. Sebzelere, baklagillere, meyvelere ve tam tahıllı ürünlere sofran da bol bol yer vererek hem lif hem de besin çeşitliliğini artırmış olursun. Örneğin kahvaltında veya ara öğününde veya canın istediğinde yulaf lapası pişirip üzerine ananas ve badem ekledin mi hem sen hem bağırsakların mutludur demektir.

    BAKLAGİLLER

    BAKLAGİLLER

    Protein alımını farklılaştır! Protein denince aklına eminim ki ‘kırmızı et’ geliyordur. Sadece kırmızı ete takılıp kalma. Baklagiller muhteşem bir protein kaynağıdır. Bizim geleneksel mutfağımızın da en sevilen yemekleridir. Kuru fasulye, nohut ve mercimeğin yemeğini yap, haşlayıp salatalarına ekle, farklı sebzelerle pişir. Ayrıca kuruyemişler, balık ve yumurta da kıymetli protein kaynaklarıdır. Kahvaltında yumurtadan, ara öğünlerinde ceviz, badem ve fındıktan sakın vazgeçme.

    FERMENTE GIDALAR

    FERMENTE GIDALAR

    Fermente edilmiş gıdalar denince akla ev yapımı turşular, tarhana, yoğurt ve kefir gelir. Günde bir kâse tarhana çorbasına zaten kim hayır diyebilir ki. Bağırsaklarındaki iyi bakteriler biz yedikçe onlarda yiyor, çoğalıyor ve pırıl pırıl ve tıkır tıkır çalışan bağırsağın oluyor.

    BONUS TÜYO!

    BONUS TÜYO!

    İyi bakterilerin çoğalabilmesi için kemik suyu, soğan ve sarımsak ve zerdeçalı da yemeklerinde bol bol kullan.

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    lifli gıdalar Baklagiller bağırsak bağırsak sağlığı kuru baklagiller
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