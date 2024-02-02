Bu 3 etkili tüyo bağırsakları rahatlatıyor! 'Bağışıklık sisteminin yüzde 70'i burada bulunuyor' Hem ruh hem de cilde etki ediyor

Bağırsak hem iyi hem de kötü bakteriler birlikte yaşar. Ancak, kötüler öne geçti ve denge şaştı ise sindirim sağlığının da ötesinde bağışıklık siteminin olumsuz etkilendiği için bir çok hastalığa da davetiye çıkar. İşte bu yüzden iyi bakteri sayısını ve çeşitliliğini arttırmak hem sindirim hem de genel sağlık için çok önemli. Hem ruh hem de cilde etki eden bağırsak sağlığı için önemli tüyolar haberimizde.