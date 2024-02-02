Bu 3 etkili tüyo bağırsakları rahatlatıyor! 'Bağışıklık sisteminin yüzde 70'i burada bulunuyor' Hem ruh hem de cilde etki ediyor

Bağırsak hem iyi hem de kötü bakteriler birlikte yaşar. Ancak, kötüler öne geçti ve denge şaştı ise sindirim sağlığının da ötesinde bağışıklık siteminin olumsuz etkilendiği için bir çok hastalığa da davetiye çıkar. İşte bu yüzden iyi bakteri sayısını ve çeşitliliğini arttırmak hem sindirim hem de genel sağlık için çok önemli. Hem ruh hem de cilde etki eden bağırsak sağlığı için önemli tüyolar haberimizde.
Lifli besinlerden zengin beslen. İyi bakterinin en sevdiği yiyecek liflerdir. Ne kadar çok lifli yiyecek o kadar sağlıklı bağırsak ve sindirim sistemi demektir. Sebzelere, baklagillere, meyvelere ve tam tahıllı ürünlere sofran da bol bol yer vererek hem lif hem de besin çeşitliliğini artırmış olursun. Örneğin kahvaltında veya ara öğününde veya canın istediğinde yulaf lapası pişirip üzerine ananas ve badem ekledin mi hem sen hem bağırsakların mutludur demektir.
Protein alımını farklılaştır! Protein denince aklına eminim ki ‘kırmızı et’ geliyordur. Sadece kırmızı ete takılıp kalma. Baklagiller muhteşem bir protein kaynağıdır. Bizim geleneksel mutfağımızın da en sevilen yemekleridir. Kuru fasulye, nohut ve mercimeğin yemeğini yap, haşlayıp salatalarına ekle, farklı sebzelerle pişir. Ayrıca kuruyemişler, balık ve yumurta da kıymetli protein kaynaklarıdır. Kahvaltında yumurtadan, ara öğünlerinde ceviz, badem ve fındıktan sakın vazgeçme.
Fermente edilmiş gıdalar denince akla ev yapımı turşular, tarhana, yoğurt ve kefir gelir. Günde bir kâse tarhana çorbasına zaten kim hayır diyebilir ki. Bağırsaklarındaki iyi bakteriler biz yedikçe onlarda yiyor, çoğalıyor ve pırıl pırıl ve tıkır tıkır çalışan bağırsağın oluyor.
İyi bakterilerin çoğalabilmesi için kemik suyu, soğan ve sarımsak ve zerdeçalı da yemeklerinde bol bol kullan.