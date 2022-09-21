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Bu burçlarla hemen nikah masasına koşun! Hangi burç hangi burçla evlenmelidir?

21.09.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burçlar ilişkileri oldukça etkileyebiliyor. Bazı burçlar çok iyi anlaşırken bazıları ise asla anlaşamıyor. Evlenmeden önce burç uyumuna da dikkat etmek gerekiyor. Evlilikte daha mutlu olmak için kendi burcunuza uyumlu olan burcu tercih edebilirsiniz.

Evlilik kişinin hayatının tamamen değişmesine neden oluyor. Bu nedenle evlenmeden önce karşıdaki kişiyi oldukça tanımak gerekiyor. Astroloji insanların karakterleri hakkında ipucu verebiliyor. Burçlara göre anlaşıp anlaşamadığımız kişilerde değişim görünüyor. İşte burcunuza göre en uyumlu evliliği yapabileceğiniz burçlar...

HANGİ BURÇLAR HANGİ BURÇLARLA EVLENMELİ?

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU
Çapkın Koç burcu; Terazi, İkizler ve kendi burcundan birisi ile yüksek cinsel çekim gücüne dayalı ilişkiler yaşayabilir fakat konu aşk ve evlilik olunca, Aslan ve Yay burçları ile kalıcı bir evlilik mümkündür.

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU
Boğa için seksapellik ikinci planda ise de Başak, Terazi, Boğa, Balık ve Akrep burcu insanları onu etkileyebilir. En önemli kriteri güven olan Boğalar ancak Yengeç, Başak ve Oğlak ile çok mutlu bir evlilik kurabilir.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU
Hep keşif peşinde olan İkizler burcu insanını; Koç, İkizler, Aslan, Yay ve Terazi ile kurulacak sıcak ilişkiler onu cezp edebilir ancak evlilik için şans Aslan, Kova, Terazi ve İkizlerden yana olacaktır

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU
Terazi, Oğlak, Kova, Başak, Balık ve Yengeç cinsel konularda uyumludur ancak bu bir Yengece göre evlilik için yeterli değildir. Boğa, Akrep ve Balık evlenebileceği en ideal burçlardır.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU
Aslan ve İkizler burcu arasındaki cinsellik mükemmeldir. Aşka ve evliliğe gelince; bir Aslanın dünya evinde İkizler de olabilir, Koç veya yay burcu da...
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