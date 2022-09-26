Bu da olur mu demeyin! Elektrikli 'uçan' feribot ortaya çıktı: Yüzde 85'e varan yakıt tasarrufu sağlayacak

Yolcularını suyun üzerinde taşıyacak, sıfır emisyonlu, yüzde 100 elektrikli "uçan" bir feribot nihayet ortaya çıktı. Artan enerji maliyetleri karada ve denizle elektrikli motorlara olan ilgiyi artırırken, bu feribot ise enerji tasarrufu yapmayı hedefliyor. Hem de 'uçarak'.

İŞTE UÇAN FERİBOT!

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Belfast merkezli Artemis Technologies firması tarafından oluşturulan EF-24 feribot, gövdesini suyun üzerine çıkarıyor böylece suyun üzerinde uçuyormuş gibi ilerliyor. Bunun için gemi gövdesinin altında bulunan ve uçaklarda kullanılan aerofoillere benzer hidrofiller kullanıyor. Böylece feribot dalgaların üzerinde gidip uçuyormuş gibi görünerek sorunsuz bir şekilde ilerliyor.

Gövdeyi suyun üzerine çıkarmak, sürtünmeyi önemli ölçüde azaltıyor. Böylece geleneksel dizel motorlu feribotlara kıyasla tahmini yakıt maliyetinde yüzde 85'e varan tasarruf sağlanıyor. Dalgaların üzerinde yapılan sürüşün aynı zamanda yolcuların deniz tutmasının etkilerini yaşamasını azalttığı söyleniyor.

Artemis Technologies, 2024'te feribotuyla Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast ile yakındaki Bangor şehri arasında pilot sefer düzenlemeyi hedefliyor. Bunun için önemli bir şirketle ortaklık da kurulmuş.