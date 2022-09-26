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Bu da olur mu demeyin! Elektrikli 'uçan' feribot ortaya çıktı: Yüzde 85'e varan yakıt tasarrufu sağlayacak

26.09.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji maliyetlerinde tasarruf arayışı elektrikli motorlara olan ilginin artmasına neden oldu. Bununla birlikte elektrikli 'uçan' feribot da tasarlandı. Artemis Technologies tarafından tasarlanan EF-24 isimli feribot, hidrofiller yardımıyla dalgaların üzerinde seyrederken, aynı zamanda tahminlere göre dizel motorlu feribotlara kıyasla yakıt maliyetinde yüzde 85'e varan tasarruf sağlıyor.

Yolcularını suyun üzerinde taşıyacak, sıfır emisyonlu, yüzde 100 elektrikli "uçan" bir feribot nihayet ortaya çıktı. Artan enerji maliyetleri karada ve denizle elektrikli motorlara olan ilgiyi artırırken, bu feribot ise enerji tasarrufu yapmayı hedefliyor. Hem de 'uçarak'.

İŞTE UÇAN FERİBOT!

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Belfast merkezli Artemis Technologies firması tarafından oluşturulan EF-24 feribot, gövdesini suyun üzerine çıkarıyor böylece suyun üzerinde uçuyormuş gibi ilerliyor. Bunun için gemi gövdesinin altında bulunan ve uçaklarda kullanılan aerofoillere benzer hidrofiller kullanıyor. Böylece feribot dalgaların üzerinde gidip uçuyormuş gibi görünerek sorunsuz bir şekilde ilerliyor.
Gövdeyi suyun üzerine çıkarmak, sürtünmeyi önemli ölçüde azaltıyor. Böylece geleneksel dizel motorlu feribotlara kıyasla tahmini yakıt maliyetinde yüzde 85'e varan tasarruf sağlanıyor. Dalgaların üzerinde yapılan sürüşün aynı zamanda yolcuların deniz tutmasının etkilerini yaşamasını azalttığı söyleniyor.
Artemis Technologies, 2024'te feribotuyla Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast ile yakındaki Bangor şehri arasında pilot sefer düzenlemeyi hedefliyor. Bunun için önemli bir şirketle ortaklık da kurulmuş.

150 YOLCU TAŞIYABİLİYOR

150 YOLCU TAŞIYABİLİYOR
24 metrelik gemi 150 yolcu taşıyabilecek. 38 knot azami hıza ve 25 knot seyir hızında 115 deniz mili batarya menziline sahip olacak.
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Anahtar Kelimeler:
elektrik feribot
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