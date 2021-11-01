Bu iş için yöneticiliği bıraktı! Yurt dışından bile isteyenler var

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olan ve bir süre telekomünikasyon sektöründe yöneticilik yapan Gökduman, 2012 yılında hayatında yenilikler yapmaya karar verdi. Zeytinyağı üretimi konusunda eğitim gören Gökduman, öğrendiklerini uygulamak için zeytin bahçesi satın aldı. ÜRÜNLERİYLE MADALYALAR KAZANDI Ürettiği zeytinyağlarını yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalara gönderen Gökduman, bu yıl Japan Olive Oil Prize (JOOP) 2021 Arbequina, International Oil Contest 2021 (EVO IOOC ITALY 2021) ve Anadolu Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nda (ANATOLIA IOOC 2021) altın madalya, Oliuinus Arjantin 2021 Grand Prestigio Oro 2021, London Olive Oil Competition (IOOC) 2021 ve Olive Oil Competition (Olive Japan 2021) yarışmalarında ise gümüş madalya kazandı.

150 KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

Üretim kapasitesini artıran Gökduman, 2 yıl önce 15 milyon liralık yatırımla Havran ilçesinde soğuk sıkım zeytinyağı üretim fabrikası, restoran ve şarküteri ürünlerinin de yer aldığı 8 dönümlük tesis açtı. İlçedeki 150 kişiye istihdam sağlayan kadın girişimci, ürünlerini yurt içi pazarının yanı sıra ABD, Hollanda ve Güney Kore'ye ihraç ediyor.

Gökduman, her yıl yaklaşık 10 ton soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı ile 5 ton doğal fermente yeşil ve siyah zeytini yurt dışına gönderiyor.

"BALIKESİR'İN GASTRONOMİSİNE DE KATKIDA BULUNDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ" Gökduman, AA muhabirine, İstanbul'un yoğunluğundan sıkıldığı için Havran'a yerleştiğini söyledi.

İlk olarak 50 dönüm zeytin ağacı bulunan bir tarla aldığını belirten Gökduman, "Bu işe başlarken zeytinyağı ile ilgili pek bir şey bilmiyordum. Eğitimler alarak kaliteli zeytinyağının nasıl üretildiğini öğrendim. İlk yılımdan itibaren ödüller aldım, bu ödüller beni motive etti. Hızla her yıl zeytin bahçesini artırmaya devam ettim. Şu anda 150 tona yakın zeytin yağı, 150 ton da zeytin üretme kapasitemiz var." diye konuştu.