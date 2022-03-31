Bu kürler ile istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz

Tüyler hem hijyen hem de görünüm olarak istenmeyen durum oluşturuyorlar. En eski zamanlardan beri istenmeyen tüylerden kurtulmak isteyenler birçok yönteme başvuruyorlar. Bu yöntemler arasında bulunan ağdanın acısı, jiletin kısa sürede tüyleri tekrardan çıkarması, epilasyonun pahalı olması ve tüm bunların uzun zaman alması gibi sorunlar istenmeyen tüylerden kurtulmak isteyenleri başka yöntemler aramaya zorluyor. Vücudunuza zarar vermeden deneyeceğiniz bitkisel yöntemler ile istenmeyen tüylerinizi zayıflatarak görünümlerini azaltabilirsiniz.

EVDE KOLAYLIKLA YAPABİLECEĞİNİZ KÜRLER

TUZ VE LİMON 1 adet limonun suyunu sıkıp bir kaseye alınız ve içine tuzu da ilave edip güzelce karıştırınız. Ardından tüyleri aldığınız bölgelere uygulayarak karışımın köklere nüfuz etmesini sağlayınız. En az 2-3 saat bu karışımı cildinizde bekletiniz. Bu uygulamayı da tüyler yeniden çıkmaya başlayana kadar yapabilir, istenmeyen tüylerinizin azalmaya başladığını görebilirsiniz.

CEVİZ KÜRÜ Bildiğimiz cevizin kahverengi kabuklarından bir avuç kadar edininiz. Bu kabukları çevrenize ve kendinize zarar vermeyeceğiniz şekilde önlemler alarak temiz kalacak şekilde bir yakınız. Ceviz kabukları kül haline gelince, bu külü alıp bir su bardağı suyun içine koyun ve bu şekilde en az 12 saat bekletiniz. Yeteri kadar beklettikten sonra küllü suyun içine gazlı bezi ya da pamuğu sokup bu karışımla iyice ıslatınız ve tüylerden kurtulmak istediğiniz bölgenin üzerine ıslak gazlı bezi ya da pamuğu yerleştirip 30 dakika bu şekilde bekletiniz Kürü her gün 30 dakika olacak şekilde uyguladığınızda tüylerinizin bir kısmının hiç çıkmadığını, bir kısmınınsa çok zayıf çıktığını görecekseniz. İstenmeyen tüyleriniz azalmış olsa da yeniden çıktığında bu uygulamayı tekrarlayabilir, tüyleriniz iyice zayıflayıp bitene kadar da aynı şekilde devam edebilirsiniz.

YUMURTA AKI MISIR UNU VE TOZ ŞEKER Yumurtanın akını sarısından dikkatlice ayırınız ve ayrı bir kaseye alınız. Ayırdığınız bu yumurta akının içine mısır ununu ve toz şekeri ilave edip güzelce karıştırınız. Karışım homojen bir kıvam alınca tüylerinizi aldığınız bölgeye parmaklarınızla masaj yaparak uygulayınız. Karışım uyguladığınız bölgede kuruyup yumurta akının verdiği gerginliği hissedene dek bekleyiniz. Ardından ılık suyla bölgeyi güzelce temizleyiniz. Haftada 4-5 kez olacak şekilde düzenli uygulayarak tüylerinizin azalmasını sağlayınız.

PORTAKAL KABUĞU VE ZEYTİNYAĞI Bir portakalı alınız ve beyaz kısımları çok gelmeyecek şekilde soyarak kabuklarını ayırınız. Ayırdığınız bu kabukları mutfak robotu yardımıyla püre kıvamına getiriniz ve içinde zeytinyağını ilave edip bir süre daha karıştırınız. Karışım, krema gibi bir kıvama geldiğinde hazır demektir. Tüylerden arındırdığınız bölgeye karışımı sürünüz ve bu şekilde yaklaşık 45 dakika-1 saat arası bekletiniz ve hemen ardından ılık suyla güzelce durulayınız. Bu uygulamayı haftada 2 uygulayarak zaman içinde tüylerinizden kurtulabilirsiniz.