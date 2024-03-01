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    4. Bu mahallede kadın nüfusu erkeklerden iki kat fazla! Rakamlar belli oldu... O detay dikkat çekti

    Bu mahallede kadın nüfusu erkeklerden iki kat fazla! Rakamlar belli oldu... O detay dikkat çekti

    01.03.2024 10:11
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    Aydın’ın Efeler ilçesinde mahalle nüfusları belli olurken, Zafer Mahallesi’nde kadın nüfusunun erkek nüfusundan yaklaşık 2 kat fazla olması dikkat çekti.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 31 Aralık 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre nüfusu 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın’ın ilçe ve mahalle nüfusları da belli oldu. Toplam nüfusun 569 bin 291’ini erkekler, 578 bin 950’sini ise kadınların oluşturduğu Aydın’ın en fazla nüfusa sahip ilçesi Efeler olurken, Efeler’e bağlı Zafer Mahallesi’nin de kadın nüfusu adeta erkekleri ikiye katladı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    ChefGPT

    EFELER İLÇESİNDEKİ ZAFER MAHALLESİ'NDE KADIN NÜFUSU ERKEKLERİ İKİYE KATLIYOR

    Mahallede 3 bin 614 erkek bulunurken bu rakam kadınlarda 6 bin 80 oldu.

    "EN FAZLA NÜFUS GİRNE'DE"

    "EN FAZLA NÜFUS GİRNE'DE"

    Ayrıca en fazla nüfusun bulunduğu mahalle ise 23 bin 414 nüfusuyla Girne Mahallesi oldu. Girne Mahallesi’ni 22 bin 64 nüfusuyla Efeler Mahallesi, 21 bin 654 nüfusu ile Mimar Sinan Mahallesi takip etti. En az nüfusun bulunduğu mahalle ise 54 kişi ile Yağcılar Mahallesi oldu.

    Efeler’de bulunan merkez mahallelerin nüfuslarına bakıldığında Adnan Menderes Mahallesi’nin nüfusu 7 bin 930 erkek, 8 bin 410 kadın olmak üzere toplam 16 bin 340 oldu. Ata Mahallesi’nin nüfusu 6 bin 501 erkek, 6 bin 439 kadın olmak üzere toplam 12 bin 940 oldu. Cuma Mahallesi’nin nüfusu 2 bin 513 erkek, 2 bin 863 kadın olmak üzere toplam 5 bin 376 oldu.

    Cumhuriyet Mahallesi’nin nüfusu 6 bin 18 erkek, 6 bin 755 kadın olmak üzere toplam 12 bin 773 oldu. Efeler Mahallesi’nin nüfusu 10 bin 800 erkek, 11 bin 264 kadın olmak üzere toplam 22 bin 64 oldu. Fatih Mahallesi’nin nüfusu 4 bin 315 erkek, 4 bin 450 kadın olmak üzere toplam 8 bin 765 oldu. Girne Mahallesi’nin nüfusu 11 bin 401 erkek, 12 bin 13 kadın olmak üzere toplam 23 bin 414 oldu. Güzelhisar Mahallesi’nin nüfusu 4 bin 514 erkek, 5 bin 28 kadın olmak üzere toplam 9 bin 542 oldu. Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi’nin nüfusu 2 bin 540 erkek, 2 bin 618 kadın olmak üzere toplam 5 bin 158 oldu.

    Ilıcabaşı Mahallesi’nin 710 erkek, 699 kadın olmak üzere toplam bin 409 oldu. İstiklal Mahallesi’nin nüfusu bin 44 erkek, bin 44 kadın olmak üzere toplam 2 bin 88 oldu. Kemer Mahallesi’nin nüfusu 4 bin 739 erkek, 4 bin 864 kadın olmak üzere toplam 9 bin 603 oldu. Köprülü-Veysipaşa Mahallesi’nin nüfusu 2 bin 722 erkek, bin 849 kadın olmak üzere toplam 4 bin 571 oldu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Aydın Efeler nüfus 1 mil
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