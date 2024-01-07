HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor! O ilde yer alıyor: Avrupa'da önemli bir yere sahip

Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor! O ilde yer alıyor: Avrupa'da önemli bir yere sahip

07.01.2024 18:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Çarşamba'da bulunan 'Hacıosman Ormanı'na sadece bilim insanları girebiliyor. Pek çok hayvan türü ve endemik bitkinin bulunduğu orman Avrupa çapında önemli bir alana sahip. Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürü Samet Yılmaz, "Buradaki ekosistem ve habitatın korunması için sadece bilimsel amaçlı çalışmalarına izin verilmektedir. Bu yüzden ziyaretçi girişine yasaktır" dedi.

Çarşamba ilçesinde tamamı orman rejiminde olan ve toplam 127,77 hektar alana sahip Hacıosman Ormanı içerdiği zengin bitki ve hayvan topluluğu ile Avrupa çapında öneme sahip, nadir ve tehlikeye maruz su basar orman olarak ön plana çıkıyor.


Keşfet

AĞAÇLARIN BOYLARI 20 İLE 40 METRE ARASINDA DEĞİŞİYOR

AĞAÇLARIN BOYLARI 20 İLE 40 METRE ARASINDA DEĞİŞİYOR

Ormanda sivri meyveli dişbudak, ova akçaağacı, doğu gürgeni, adi gürgen gibi ağaç türleri bulunurken ağaç katını oluşturan ağaçların boyları 20 metre ile 40 metre arasında değişiyor.

KORUMA ALTINDA

KORUMA ALTINDA

Hacıosman Ormanı'na ağaç katına ait 12 takson, çalı katına ait 30 takson ve ot katına ait 68 takson tespit edildi. Onlarca mantar türleri, çeşitli ötücü kuşlar ile balıkçıl kuşlara rastlanan orman, 'doğal sit ormanı' olarak koruma altında.

Orman hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürü Samet Yılmaz şunları ifade etti: 

"BU YÜZDEN ZİYARETÇİ GİRİŞİNE YASAKTIR"

"BU YÜZDEN ZİYARETÇİ GİRİŞİNE YASAKTIR"

"Hacıosman Ormanları 121 hektarlık bir alana sahiptir. Deniz seviyesinde ve düz bir arazi yapısındadır. Hacıosman Tabiat Parkı ihtiva ettiği bitki örtüsü ve hayvan topluluğu ile Avrupa çapında önemli bir alana sahip bir ormandır. Nadir ve tehlikeye maruz su basar ormanı özelliği bulunmaktadır. Buradaki ekosistem ve habitatın korunması için sadece bilimsel amaçlı çalışmalarına izin verilmektedir. Bu yüzden ziyaretçi girişine yasaktır. Alanımız orman ve kumul vejetasyonu da bulunuyor"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çarşamba
En Çok Okunan Haberler
Mağlubiyet sonrası kameraların karşısına geçti: Ligden çekiliriz!

Mağlubiyet sonrası kameraların karşısına geçti: Ligden çekiliriz!

İYİ Partili Çömez'den yakalanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı iddia! "Durum daha da vahimmiş

İYİ Partili Çömez'den yakalanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı iddia! "Durum daha da vahimmiş

Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş'ın teknik direktörü belli oldu!

Sinan Oğan ekonomik sorunlara dikkat çekti: 'Kemer sıkmamız gerekiyor'

Sinan Oğan ekonomik sorunlara dikkat çekti: 'Kemer sıkmamız gerekiyor'

Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor! O ilde yer alıyor: Avrupa'da önemli bir yere sahip

Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor! O ilde yer alıyor: Avrupa'da önemli bir yere sahip

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.