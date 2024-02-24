Bu tehlikeli alışkanlık büyük ihtimalle sizde de var! 6 yıldan uzun süre araştırıldı... Demansa yakalanma riskini 4 kat artırıyor

Altı yıldan fazla süren çalışma, Japonya'nın büyük şehir merkezine yakın bir tarım topluluğunda gerçekleştirildi. Bu araştırmaya göre kahvaltı öğününü atlayan kişilerde unutkanlık yani demans hastalığına yakalanma risikinin tam 4 kat daha fazla olduğu tespit edildi.