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    4. Bu tehlikeli alışkanlık büyük ihtimalle sizde de var! 6 yıldan uzun süre araştırıldı... Demansa yakalanma riskini 4 kat artırıyor

    Bu tehlikeli alışkanlık büyük ihtimalle sizde de var! 6 yıldan uzun süre araştırıldı... Demansa yakalanma riskini 4 kat artırıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    24.02.2024 14:02
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    Japonya'da 6 yıldan uzun süren bir çalışma yapıldı. Sadece bir şey yapan kişilerde unutkanlık hastalığı yani demansa yakalanma oranının belirgin derecede arttığını fark ettiler. Hem de bu oran tam 4 katıydı. Ayrıca çalışmada bunun beyindeki heyecanı azalttığı, tepkilerin gecikmesi ve dikkatin azalmasına yol açtığı ortaya çıktı.

    Altı yıldan fazla süren çalışma, Japonya'nın büyük şehir merkezine yakın bir tarım topluluğunda gerçekleştirildi. Bu araştırmaya göre kahvaltı öğününü atlayan kişilerde unutkanlık yani demans hastalığına yakalanma risikinin tam 4 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

    Yapılan araştırmada katılımcılar arasında 65 yaş ve üzeri 525 yaşlı kişi yer aldı.

    Kahvaltıyı kaçıran kişilerde demans teşhisinin daha sık olduğu tespit edildi.

    Araştırmacılar bunama teşhisinin kahvaltı yapmayan katılımcılardan dört kat daha fazla olduğunu tespit ettiler.

    Ayrıca demans teşhisi atıştıran katılımcılarda 2,7 kat, tuz tüketiminden endişe etmeyen katılımcılarda 2.5 kat, besin dengesinden endişe duymayan katılımcılarda 2.7 kat daha fazla tespit edildi.

    Günün ilk öğünü olarak kahvaltı, vücuda enerji ve besin sağlanmasında önemli rol oynar.

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    Anahtar Kelimeler:
    demans kahvaltı unutkanlık
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