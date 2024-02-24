Bu tehlikeli alışkanlık büyük ihtimalle sizde de var! 6 yıldan uzun süre araştırıldı... Demansa yakalanma riskini 4 kat artırıyor

Altı yıldan fazla süren çalışma, Japonya'nın büyük şehir merkezine yakın bir tarım topluluğunda gerçekleştirildi. Bu araştırmaya göre kahvaltı öğününü atlayan kişilerde unutkanlık yani demans hastalığına yakalanma risikinin tam 4 kat daha fazla olduğu tespit edildi.
Yapılan araştırmada katılımcılar arasında 65 yaş ve üzeri 525 yaşlı kişi yer aldı.
Kahvaltıyı kaçıran kişilerde demans teşhisinin daha sık olduğu tespit edildi.
Araştırmacılar bunama teşhisinin kahvaltı yapmayan katılımcılardan dört kat daha fazla olduğunu tespit ettiler.
Ayrıca demans teşhisi atıştıran katılımcılarda 2,7 kat, tuz tüketiminden endişe etmeyen katılımcılarda 2.5 kat, besin dengesinden endişe duymayan katılımcılarda 2.7 kat daha fazla tespit edildi.
Günün ilk öğünü olarak kahvaltı, vücuda enerji ve besin sağlanmasında önemli rol oynar.