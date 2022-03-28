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Bulgaristanlılar Ramazan alışverişini de Edirne'den yaptı! 'Şimdi gidiyoruz ama tekrar geleceğiz'

28.03.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan alışverişi için otobüslerle Edirne'ye gelen Bulgaristanlılar uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olurken, Romanya’dan ve diğer yakın ülkelerden de alışveriş için tur otobüslerinin geldiği gözlendi. İnan Aliyev adlı vatandaş, ''Ekmek, salam, balık gibi mutfak alışverişimizi yaptık. Fiyatlar şu an biraz pahalı. Camiye gidip öğle namazımızı kıldık. Dönüyoruz ama ramazan alışverişi için tekrar geleceğiz” derken, bir başkası 'Tatlısını tuzlusunu her şeyi aldık' açıklamalarında bulundu.

Alışveriş yapmak için tur otobüsleriyle gelen Bulgaristan vatandaşları bu kez Ramazan alışverişi yapmak için Edirne’ye akın ettiler. Ramazan alışverişini yaptıktan sonra otobüslerle dönüş yoluna geçen Bulgar vatandaşlar ülkelerine dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan kendi araçlarıyla Edirne’de alışveriş yaptıktan sonra dönüş yoluna geçen araçlarında uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Her türlü ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılan Bulgaristan vatandaşları bu kez de ramazan alışverişini Edirne’den karşıladılar. Ayrıca Romanya’dan ve diğer yakın ülkelerden de alışveriş için tur otobüslerinin geldiği gözlendi.

'TÜRKİYE'DE YEMEKLER HARİKA'

Bulgaristan’dan Edirne’ye alışveriş için gelen Elena Cristina, “Gün içinde alışveriş yaptık. Yemek yedik ve şimdi de burada sıramızı bekliyoruz. Fiyatlar her yerde yükseldiği gibi Türkiye’de de yükseldi. Eskiden daha uygundu. Türkiye’yi seviyoruz yemekler harika, insanlar da çok güzel ve sıcak davranıyor” ifadelerini kullandı.
Edirne’de Selimiye Camisini de ziyaret ettiğini belirten Sünnü Mehmet, “Edirne’yi çok seviyoruz çok güzel. Selimiye Camisine gittik orası da çok güzeldi. Şimdide Bulgaristan’a gideceğiz. Ramazan ayı için alışveriş yaptım. Ev için gıda alışverişi yaptık” diye konuştu.

'TATLIDAN TUZLUYA HER ŞEYİ ALDIK'

'TATLIDAN TUZLUYA HER ŞEYİ ALDIK'
Edirne’ye Ramazan alışverişi yapmak için gelen Sibel Esenova, “Ramazan alışverişi için yemeklerimizi uygun fiyata aldık. Tatlısını tuzlusunu her şey aldık. Burada bizim için daha uygun o yüzden geldik. Ramazanlık her şeyimizi buradan aldık” ifadelerini kullandı.
Spaska Subkova Alsagir, “Edirne’yi gezmek için geldim. Sadece alışveriş yapmak için değil Edirne’yi tanımak ve gezmek istedim. Ev ihtiyaçlarını da yine aldım tabi. Edirne çok değişmiş ama bu değişim iyi olmuş çok güzelleşmiş” dedi.

'ŞİMDİ GİDİYORUZ AMA TEKRAR GELECEĞİZ'

'ŞİMDİ GİDİYORUZ AMA TEKRAR GELECEĞİZ'
Bulgaristan’ın Botevgrad kentinden gelen İnan Aliyev, “Edirne’ye Pazar için geldik. Ekmek, salam, balık gibi mutfak alışverişimizi yaptık. Savaş sonrası ekonomi değiştiği için fiyatlar şu an biraz pahalı. Edirne’de alışveriş merkezini, pazarı, çarşıyı gezdik. Camiye gidip öğle namazımızı kıldık. Şimdi Bulgaristan’a dönüyoruz ama ramazan alışverişi için tekrar geleceğiz” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan
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