Bulgaristanlılar Ramazan alışverişini de Edirne'den yaptı! 'Şimdi gidiyoruz ama tekrar geleceğiz'

Alışveriş yapmak için tur otobüsleriyle gelen Bulgaristan vatandaşları bu kez Ramazan alışverişi yapmak için Edirne’ye akın ettiler. Ramazan alışverişini yaptıktan sonra otobüslerle dönüş yoluna geçen Bulgar vatandaşlar ülkelerine dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan kendi araçlarıyla Edirne’de alışveriş yaptıktan sonra dönüş yoluna geçen araçlarında uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Her türlü ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılan Bulgaristan vatandaşları bu kez de ramazan alışverişini Edirne’den karşıladılar. Ayrıca Romanya’dan ve diğer yakın ülkelerden de alışveriş için tur otobüslerinin geldiği gözlendi.