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  4. Bunu yapan insan olamaz! Evde doğum yapan 22 yaşındaki kadın bebeği bina boşluğuna attı: Acı gerçek kokuyla bulundu

Bunu yapan insan olamaz! Evde doğum yapan 22 yaşındaki kadın bebeği bina boşluğuna attı: Acı gerçek kokuyla bulundu

19.12.2023 19:36 | Son Güncelleme:
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Yürekleri sızlatan haber İstanbul'dan geldi. 22 yaşındaki K.K. erkek arkadaşından hamile kaldı. Gebeliğinin 7. ayında evde tek başına doğum yapan kadın bebeği banyo penceresinden bina boşluğuna attı. Bina sakinlerinin kokudan rahatsız olmasıyla acı gerçek ortaya çıktı. Vicdansız anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli’de evinin banyosunda doğum yapan 22 yaşındaki K.K., ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini banyo penceresinden bina boşluğuna attı. Bebeğin cesedi 20 gün sonra koku üzerine bina sakinleri tarafından bulundu. Gözaltına alınan anne çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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ERKEK ARKADAŞINDAN HAMİLE KALDI

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü 16.00 sıralarında Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki K.K. isimli kadın erkek arkadaşından hamile kaldı.

Hamileliğinin 7. ayında evinin banyosunda tek başına doğum yapan Kader K., bebeği, 3 katta bulunan evlerinin banyo penceresinden bina boşluğuna attı.

KOKU BİNA SAKİNLERİNİ RAHATSIZ ETTİ

KOKU BİNA SAKİNLERİNİ RAHATSIZ ETTİ

20 gün sonra koku üzerine apartman boşluğuna inen bina sakinleri ölü bebeği fark ederek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kader K. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Kader K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
ceset bebek anne
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