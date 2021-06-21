Buz terapisi zayıflatır mı? Deniz Seki'nin paylaşımına ünlülerden yorum yağdı: İşte buz terapisi ile zayıflama tekniği...

İşte Deniz Seki'nin o paylaşımı ve 'buz terapisi' ile zayıflama yöntemi...

BUZ TERAPİSİ NEDİR? PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM PAYLAŞMIŞTI...

Buz terapisi nedir sorusu son günlerde pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor.

Pek çok ünlü ismin söz ettiği buz terapisi ile zayıflanabilir mi sorusu da yine zayıflamak isteyenler tarafında araştırılmaya başlandı.

"PHOTOSHOP YOK, BUZ TERAPİSİ VAR" Son olarak sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu fotoğraflarla gündem olan Deniz Seki, ''Fotoşop yok ama buz terapisi var.'' paylaşımında bulundu.

ÜNLÜ İSİMLER DE MERAK ETTİ, YORUM YAPTI! Zayıflık sırrını buz terapisi olarak açıklayan Seki'nin bu paylaşımına Demet Akalın, İrem Derici ve Gülben Ergen gibi pek çok tanınmış isim yorum yaptı.