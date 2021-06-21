HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Buz terapisi zayıflatır mı? Deniz Seki'nin paylaşımına ünlülerden yorum yağdı: İşte buz terapisi ile zayıflama tekniği...

Buz terapisi zayıflatır mı? Deniz Seki'nin paylaşımına ünlülerden yorum yağdı: İşte buz terapisi ile zayıflama tekniği...

21.06.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle yaz aylarına girdiğimiz bu süreçte pek çok vatandaş zayıflama yöntemlerini araştırmaya koyuldu. Son dönemde en çok merak edilen zayıflama tekniklerinden birisi ise 'buz terapisi' oldu. Deniz Seki'nin, buz terapisi hakkındaki paylaşımına birçok ünlü isimden de yorum geldi. Daha önce çok çok zayıfladığı konuşulan Seki'nin fotoğraflarına photoshop yaptığı iddia edilmişti. Seki ise son paylaşımıyla konuya açıklık getirdi.

İşte Deniz Seki'nin o paylaşımı ve 'buz terapisi' ile zayıflama yöntemi...

BUZ TERAPİSİ NEDİR? PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM PAYLAŞMIŞTI...

Buz terapisi nedir sorusu son günlerde pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor.
Pek çok ünlü ismin söz ettiği buz terapisi ile zayıflanabilir mi sorusu da yine zayıflamak isteyenler tarafında araştırılmaya başlandı.

"PHOTOSHOP YOK, BUZ TERAPİSİ VAR"

"PHOTOSHOP YOK, BUZ TERAPİSİ VAR"
Son olarak sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu fotoğraflarla gündem olan Deniz Seki, ''Fotoşop yok ama buz terapisi var.'' paylaşımında bulundu.

ÜNLÜ İSİMLER DE MERAK ETTİ, YORUM YAPTI!

ÜNLÜ İSİMLER DE MERAK ETTİ, YORUM YAPTI!
Zayıflık sırrını buz terapisi olarak açıklayan Seki'nin bu paylaşımına Demet Akalın, İrem Derici ve Gülben Ergen gibi pek çok tanınmış isim yorum yaptı.
Peki zayıflamaya fayda sağlayan buz terapisi nedir ve nasıl uygulanır?
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Deniz Seki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekipler seferber olmuştu! 11 yaşındaki Kıymet bulundu

Ekipler seferber olmuştu! 11 yaşındaki Kıymet bulundu

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

"Abla bir saniye bakar mısın?" dedi, sonrası korkunç

"Abla bir saniye bakar mısın?" dedi, sonrası korkunç

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.