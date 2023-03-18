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Çanakkale Destanı'nın 108'inci yılı kutlu olsun

18.03.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yılı kutlu olsun... Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, Çanakkale'de kazanılan zafer büyük önem taşıyor. 325 gün süren ve toplam yarım milyon asker yerin yer aldığı savaşta, 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yılı coşkuyla kutlanıyor. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti. 325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk Ordusu'nun zaferiyle sona erdi.

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Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu; Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı.

YARIM MİLYON ASKER SAVAŞTA YER ALDI

325 gün süren kanlı savaşta, toplam yarım milyon asker yer aldı. Osmanlı cephesinde 77 bin askerin şehit düştüğü, 97 bin askerin yaralandığı ve 11 bin kişinin de kayıp olarak tarihe geçtiği savaşta 64 bin kişi de hastalığa yakalandı. İtilaf cephesinde ise 50 bin askerin öldüğü toplam 252 bin askerin yaralandığı tarihi kayıtlarda yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Anadolu Ajansı'nın arşivinden paylaşılan Çanakkale Savaşı'na ait fotoğraflar...

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Anahtar Kelimeler:
18 mart çanakkale zaferi

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