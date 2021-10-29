Çanakkale Savaşları'nın gizli kahramanı: Müstecip Onbaşı

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Orhaniye köyünde 1891 yılında dünyaya gelen ve Çanakkale'de topçu olarak görev yapan Müstecip Onbaşı, 30 Ekim 1915'te Gelibolu Yarımadası'ndaki Akbaş mevkisinden gerçekleştirdiği top atışıyla "Turkuaz" denizaltısının teslim alınmasını sağladı.

3. ATIŞINDA DENİZALTIYI VURDU

Savaşın ardından köyüne dönen ve 1959 yılında hayatını kaybeden Müstecip Onbaşı, hemşehrileri ve torunları tarafından anılıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Mithat Atabay, yaptığı açıklamada, Müstecip Onbaşı'nın Çanakkale Savaşlarına topçu eri olarak katıldığını ve savaş sırasında onbaşı rütbesini aldığını söyledi.

Savaşta gemilerle boğazı geçemeyenlerin denizaltılarla sefer yaptığını belirten Atabay, şöyle devam etti: "30 Ekim 1915'te Fransızların 'Turkuaz' denizaltısı boğazı geçme girişiminde bulundu ancak Akbaş mevkisine geldiği sırada ağlara takıldı. Burada su yüzüne çıkmak zorunda kaldı. Nöbet tutan Müstecip Onbaşı bunu gördü ve herhangi bir emir almadan topu ateşledi. 3. atışında Turkuaz denizaltısını periskobundan vurdu. Bir denizaltının periskobundan vurulması kör kalması anlamını taşımaktadır. Denizaltının mürettebatı paniğe kapıldı ve denizaltıyı su üstüne çıkardı. Böylelikle 28 kişi esir alındı.

Turkuaz denizaltısının ele geçirilmesi savaş açısından çok büyük bir moral kaynağı olmuştur. Enver Paşa'nın ve Alman subayların da katıldığı törenle 10 Kasım'da Müstecip Onbaşı, çavuş rütbesine terfi etmiş, denizaltıya da onun adı verilmiştir." Top atışı sonrası mürettebatın denizaltıyı terk etmesi sonrası şifre belgeleri ve bir İngiliz denizaltısıyla buluşma koordinatlarının ele geçirildiğine dikkati çeken Atabay, bir Alman denizaltısının bu koordinatları kullanarak söz konusu İngiliz denizaltısını batırdığını anlattı.