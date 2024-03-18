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Çanakkale şehitlerinden günümüze selam! 57. Alay ile ilgili ezber bozan keşif: "Bu tarz çok mit var"

18.03.2024 10:26
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Türkiye bugün 109 yıl önce yurt topraklarını koruma uğrunda canlarını feda eden Çanakkale şehitlerini anıyor. Çanakkale Savaşı'nda görev alan 57. Alay ile ilgili ezber bozan bir keşfe imza atıldı. Ayrıca askerlerin isimlerini mermere kazıdıkları ortaya çıktı, böylece Mehmetçiklerin isimleri günümüze dek ulaştı.

Dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın üzerinden tam 109 yıl geçti. "Çanakkale geçilmez" sloganıyla dünyanın hafızasına kazınan, Mehmetçiğin destan yazdığı savaşın izleri ilk günkü tazeliğini bugün dahi koruyor. Üstelik döneme dair yeni bulgular da ortaya çıkmaya devam ediyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü yakınlarında bulunan Havuzlar mevkisinde Çanakkale Savaşları'nda görev alan askerlerin su havuzlarının kenarındaki mermerlere kazıdığı isimleri bulunuyor.

Bu hatıranın çok kıymetli olduğunu söyleyen Askeri Tarih Uzmanı İslam Özdemir, mermerlerde çok farklı askerlerin künyelerini, isimlerini ve yazdığı şiirleri okunabildiğini söyledi.

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İslam Özdemir, "Havuzlar mevkisi,1915 Çanakkale Muharebeleri sırasında askerlerimizin rehabilitasyon merkezi olarak kullandığı yerlerden bir tanesi. Yani cepheye giden birliklerimizin hemen harp yolunun bulunduğu mevkiden cepheye intikal etmeden önce sıcak yemek yedikleri, dinlendikleri, cepheden gelen yorgun birliklerimizin tedavi edildiği bir nokta.

Tabii ki çınar ağaçlarının gölgesinde yeşil bir alan olması ve suyun olması bu imkanı onlara sağlıyor. Mehmetçiklerimiz bu süreç içerisinde, boş zamanlarında, tıpkı bugün de olduğu gibi aslında, hatıralarını geleceğe bırakmak adına isimlerini, künyelerini, buradaki tarihi havuzların kıyısındaki mermerleri kazımışlar” dedi.

“Gelibolu Yarımadası'ndaki 1915 Çanakkale Muharebeleri'ne ait anı ve izlerden önemli olduğunu düşündüğümüz bu izler bizler için çok kıymetli”diyen Özdemir, “Tarihi havuzların kenarında bulunan ve Mehmetçik tarafından tarihe not düşülen bu yazıları incelediğimizde pek çok askerin adını, memleketini ve hatta bazılarının sıla hasreti ile yazdıkları cümleleri okuyabiliyoruz. Onların yazmış oldukları bazı şiirleri, beyitleri de görebiliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
şehit çanakkale savaşı
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