Çanakkale şehitlerinden günümüze selam! 57. Alay ile ilgili ezber bozan keşif: "Bu tarz çok mit var"

“Gelibolu Yarımadası'ndaki 1915 Çanakkale Muharebeleri'ne ait anı ve izlerden önemli olduğunu düşündüğümüz bu izler bizler için çok kıymetli”diyen Özdemir, “Tarihi havuzların kenarında bulunan ve Mehmetçik tarafından tarihe not düşülen bu yazıları incelediğimizde pek çok askerin adını, memleketini ve hatta bazılarının sıla hasreti ile yazdıkları cümleleri okuyabiliyoruz. Onların yazmış oldukları bazı şiirleri, beyitleri de görebiliyoruz.