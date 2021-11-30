Çatı ile uçarak metrelerce uzaktaki caddeye savrularak öldü

“VATANDAŞLAR EVLERİNDE MAHSUR KALDI”

İtfaiye ekiplerine yardım eden mahalle sakini Levent Şişman, “Gelen lodosla beraber Halıdere Sahil Yolunu su bastı. Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Evlerin zemin ve dükkan kısmı su dolmuş durumda. İtfaiye ekipleri yollarda bulunan suyu boşalttı. Şimdi de evlerin giriş katında bulunan suları boşaltıyor. Bizler de özellikle ipleri kopan ve denize giren sandalları çıkarmaya çalışıyoruz. Bodrum katlarında 1 buçuk metreye yakın sular var. Hatta 03.00’ten sonra suların daha da yükseleceği ve fırtınanın şiddetinin daha da artacağı söyleniyor. O saate kadar biz vatandaşlar olarak ekiplerimize yardım edeceğiz” dedi.