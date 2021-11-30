Çatı ile uçarak metrelerce uzaktaki caddeye savrularak öldü

Sırrıpaşa Mahallesi Kaçar Sokak üzerindeki 4 katlı binanın çatısındaki malzemeleri sağlamlaştırmaya çalışan Usta'nın, bu sırada şiddetini artıran rüzgar nedeniyle altındaki metal yapı malzemesiyle birlikte havalanıp, metrelerce uçarak Nato Caddesi'ne düştüğü belirlendi. Ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
DENİZ TAŞTI, SAHİLLERİ SU BASTI
Yaşanan fırtınada kentin güney kesimlerinde kalan Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı ve Karamürsel ilçelerindeki sahil kesiminde dev dalgalarla birlikte deniz karaya taştı. Deniz kenarında bulunan ev ve işyerlerini su bastı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerlerine giden itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahalelerde bulundu.
“VATANDAŞLAR EVLERİNDE MAHSUR KALDI”
İtfaiye ekiplerine yardım eden mahalle sakini Levent Şişman, “Gelen lodosla beraber Halıdere Sahil Yolunu su bastı. Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Evlerin zemin ve dükkan kısmı su dolmuş durumda. İtfaiye ekipleri yollarda bulunan suyu boşalttı. Şimdi de evlerin giriş katında bulunan suları boşaltıyor. Bizler de özellikle ipleri kopan ve denize giren sandalları çıkarmaya çalışıyoruz. Bodrum katlarında 1 buçuk metreye yakın sular var. Hatta 03.00’ten sonra suların daha da yükseleceği ve fırtınanın şiddetinin daha da artacağı söyleniyor. O saate kadar biz vatandaşlar olarak ekiplerimize yardım edeceğiz” dedi.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 66 ÇATI UÇTU, 11 TEKNE BATTI
Konuya ilişki Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde 66 çatı uçması ve tehlike arz eden durum, 20 ağaç devrilmesi, 1 baca yıkılması,1 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi ve 2 minare yıkılması olmak üzere toplam 91 olay meydana gelmiştir. Etkili olan fırtınada toplam 11 tekne batmış, bunlardan 7 tanesi karaya çıkarılmıştır. Ayrıca 67 trafoda elektrik kesintisi yaşanmış olup ekipler tarafından gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Meydana gelen bu olaylarda 8 vatandaşımız yaralanmış olup, 1 vatandaşımız da çatıdan düşmek suretiyle vefat etmiştir” ifadelerine yer verildi.
DHA-İHA
Okuyucu Yorumları 0 yorum