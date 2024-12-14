Çaydaki büyük tehlike: Gebelerde anksiyete, bebeklerde engellilik riski oluşturuyor!

MAKSİMUM 2 BARDAK İÇİN

Bütün kadınlara özellikle gebelere maksimim 2 bardak çay tüketmelerini öneriyoruz. Çayı açık bir şekilde içine limon koyup içmelerini öneriyoruz. Biliyoruz ki, limon tüketiminde C vitamini olduğu için C vitamini tüketimine bağlı olarak da mide ve bağırsak da demir emilimini daha çok artırabilmekte demir eksikliğinin daha az olduğunu görmekteyiz."