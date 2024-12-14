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  4. Çaydaki büyük tehlike: Gebelerde anksiyete, bebeklerde engellilik riski oluşturuyor!

Çaydaki büyük tehlike: Gebelerde anksiyete, bebeklerde engellilik riski oluşturuyor!

14.12.2024 11:47
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Dünyanın birçok ülkesinde tüketilen çay ülkemizin en sevilen içeceklerinden biri. Sabah, öğlen, akşam neredeyse her sofrada çay tüketiliyor. Peki, bu kadar fazla tüketilen çayın vücuda zararları var mı? Bu haber özellikle anne adaylarını yakından ilgilendiriyor. Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, fazla çay tüketiminin gebelerde anksiyete, bebeklerde ise engellilik riskine yol açabileceğine dikkat çekti. İşte fazla tüketiminin zararları...

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Türkiye'de ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çay tüketiminin yüksek olduğunu belirterek, aşırı çay tüketiminin sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu vurguladı.
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

DEMİR EKSİKLİĞİ YAPABİLİR

DEMİR EKSİKLİĞİ YAPABİLİR

Çayın içeriğindeki tanen maddesinin vücutta demir emilimini azaltarak gebelerde demir eksikliği anemisine yol açabileceğini ifade eden Çoksüer, bu durumun hem anne hem de bebek için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini, aşırı çay tüketiminin kafein oranını artırarak annelerde huzursuzluk, kaygı, endişe ve anksiyete seviyelerinin yükselmesine neden olabileceğini söyledi.

GASTRİT VE ÜLSER OLUŞABİLİR

GASTRİT VE ÜLSER OLUŞABİLİR

Fazla çay tüketiminin aşırı sıvı kaybına neden olduğunu ve bunun da bebekte olumsuz gelişim etkileri oluşturabileceğini belirten Prof. Çoksüer, “Bu, hastalarda gebelik esnasında annelerde ciddi anlamda mide problemleri artabilmektedir. Fakat çay tüketimi yapan kişilerde mide asidini arttırdığı için gastrit, ülser gibi risk faktörlerini artırabilmektedir. Mide problemi yaşayan kadınlarda ve anne adaylarında bunların tüketiminin azaltılmasını istiyoruz.

KEMİK ERİMESİ RİSKİ

KEMİK ERİMESİ RİSKİ

Çay aynı zamanda florür dediğimiz maddeyi içermektedir. Buna bağlı olarak kemik erimesi riskini de artırabilmektedir. Sırt ağrısı, kemik ağrısı problemleriyle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Çay, az da olsa oksalat içermektedir. Oksalat içeriğine bağlı olarak özellikle kadınlarda böbrek taşının artışının da olduğunu görmekteyiz” dedi.

HİPERTANSİYON VE KALP ÇARPINTISI RİSKİNİ CİDDİ ŞEKİLDE ARTIRIYOR

HİPERTANSİYON VE KALP ÇARPINTISI RİSKİNİ CİDDİ ŞEKİLDE ARTIRIYOR

Gebelerde ve anne adaylarında fazla çay tüketiminin hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve kalp çarpıntısı riskini ciddi şekilde artırdığını aktaran Çoksüer, şöyle konuştu:

"Hipertansiyon riski artan kadınlarda, bebeklerde gelişme geriliği, gelişim problemleri ve gebeliğin düşük ile sonuçlanma riski de artmaktadır. Bu nedenle, gebelere mümkün olduğunca çaydan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Gebelikte bağırsak hareketlerinin azalmasına bağlı olarak kabızlık problemleri yaşanabilecek. Gebelerin kabızlık problemi ile karşı karşıya kalmaması için çay tüketimini azaltmalarını öneriyoruz.

MAKSİMUM 2 BARDAK İÇİN

MAKSİMUM 2 BARDAK İÇİN

Bütün kadınlara özellikle gebelere maksimim 2 bardak çay tüketmelerini öneriyoruz. Çayı açık bir şekilde içine limon koyup içmelerini öneriyoruz. Biliyoruz ki, limon tüketiminde C vitamini olduğu için C vitamini tüketimine bağlı olarak da mide ve bağırsak da demir emilimini daha çok artırabilmekte demir eksikliğinin daha az olduğunu görmekteyiz."

Anahtar Kelimeler:
anksiyete Çay engelli gebe hamile
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