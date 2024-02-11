Cezaevindeki Adnan Oktar'ın yeni görüntüsü! Paylaşılan fotoğraf sosyal medyada olay oldu... 'Kedicik' diye bilinen müridlerinin yorumları dikkat çekti

Cezaevinde hükümlü olarak yatan Adnan Oktar'ın hapishanede çekildiği iddia edilen yeni bir fotoğrafı paylaşıldı. Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın 'yeni görüntüsü' olarak paylaşılan fotoğrafı gündem oldu.

SAÇ VE SAKALINI UZATIP BOYATTI

Adnan Oktar'ın yeni fotoğrafı, 'kedicik' diye tabir edilen müritleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Erzurum Cezaevi’ndeki Oktar'ın saçlarını uzattığı ve sakalıyla birlikte boyattığı görüldü.

'KEDİCİK'LERİN YORUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu fotoğrafın Şubat ayı içerisinde çekildiği iddia edilirken, müridleri tarafından sosyal medyada yapılan yorumlar ise dikkat çekti.

O yorumlardan bazıları şöyle;



