CHP'nin 'kaleleri'nde aday belirsizliği: İzmir, Çankaya, Bodrum... Cüneyt Özdemir 'Bence komik' diyerek nedenini açıkladı: Büyük rant var kardeşim!

"NEDENİ ŞU KARDEŞİM RANT BÜYÜK"

Özdemir, YouTube'daki yayınında şu ifadeleri kullandı;

"Bence komik olan da şu mesela CHP en güçlü olduğu yerlerde aday belirleyemiyor. Çankaya, Bodrum ve İzmir'de hala aday belirleyemiyor. Neden? Oysa en kolay orada belirlemesi gerekmiyor mu? Nedeni şu kardeşim rant büyük, o kadar büyük bir rant var ki o rantı kim yönetecek tartışılan kavga bu yani."





