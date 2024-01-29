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  4. CHP'nin 'kaleleri'nde aday belirsizliği: İzmir, Çankaya, Bodrum... Cüneyt Özdemir 'Bence komik' diyerek nedenini açıkladı: Büyük rant var kardeşim!

CHP'nin 'kaleleri'nde aday belirsizliği: İzmir, Çankaya, Bodrum... Cüneyt Özdemir 'Bence komik' diyerek nedenini açıkladı: Büyük rant var kardeşim!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.01.2024 13:11 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlere iki ay gibi bir süre kalırken, CHP'nin 'kalesi' olarak görülen yerlerde henüz adayını açıklamamış olması dikkat çekiyor. Kulislerde bu şehirler için bir iç tartışma yaşandığı belirtilirken, gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP yönetimini adeta topa tuttu. CHP'nin en güçlü olduğu iddia edilen kentlerde aday belirleyememiş olmasını 'komik' olan nitelendiren Özdemir, nedenini de açıkladı. Özdemir'in 'Başak Demirtaş' yorumu da dikkat çekti.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere iki ay gibi bir süre kalırken, partilerin belediye başkan adayları da büyük ölçüde netleşti. Muhalefet cephesi Mart ayında kendi adaylarıyla ayrı ayrı seçimlere girmeye hazırlanırken; CHP'de ise bir yandan aday belirleme mesaisi devam ediyor.

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CHP'DE İZMİR BELİRSİZLİĞİ

CHP'DE İZMİR BELİRSİZLİĞİ

Özellikle CHP'nin İzmir'de büyükşehir belediye başkan adayını henüz açıklamamış olması dikkat çekerken, parti içinde bir 'tartışma' olduğu iddia ediliyor.

Kulislerde mevcut başkan Tunç Soyer'in aday olmak için bastırdığı ancak CHP yönetiminde Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın isminin öne çıktığı belirtiliyor. İzmir adaylığı için Olgun Atilla'nın isminin de geçtiği belirtiliyor.

İZMİR DÜĞÜMÜNÜN ÇÖÜZÜMÜ İÇİN GÖZLER KRİTİK TOPLANTIDA

İZMİR DÜĞÜMÜNÜN ÇÖÜZÜMÜ İÇİN GÖZLER KRİTİK TOPLANTIDA

CHP'de İzmir düğümünün çözülmesi için gözler bugün yapılması beklenen Parti Meclisi toplantısına çevrildi. İzmir özelinde yapılması beklenen toplantıda büyükşehir ve bazı ilçe adaylarının belirlenmesi planlanıyor.

CÜNYET ÖZDEMİR'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "BENCE KOMİK"

CÜNYET ÖZDEMİR'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "BENCE KOMİK"

CHP'de devam eden adaylık belirsizliğiyle ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak bir değerlendirme geldi. CHP'nin 'kalesi' olarak nitelendirilen Çankaya, İzmir ve Bodrum'da hala adayını belirleyememiş olmasını 'Komik' olarak nitelendiren Özdemir, nedeni için ise dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"NEDENİ ŞU KARDEŞİM RANT BÜYÜK"

"NEDENİ ŞU KARDEŞİM RANT BÜYÜK"

Özdemir, YouTube'daki yayınında şu ifadeleri kullandı;

"Bence komik olan da şu mesela CHP en güçlü olduğu yerlerde aday belirleyemiyor. Çankaya, Bodrum ve İzmir'de hala aday belirleyemiyor. Neden? Oysa en kolay orada belirlemesi gerekmiyor mu? Nedeni şu kardeşim rant büyük, o kadar büyük bir rant var ki o rantı kim yönetecek tartışılan kavga bu yani."


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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir İzmir CHP
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