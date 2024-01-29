CHP'nin 'kaleleri'nde aday belirsizliği: İzmir, Çankaya, Bodrum... Cüneyt Özdemir 'Bence komik' diyerek nedenini açıkladı: Büyük rant var kardeşim!

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere iki ay gibi bir süre kalırken, partilerin belediye başkan adayları da büyük ölçüde netleşti. Muhalefet cephesi Mart ayında kendi adaylarıyla ayrı ayrı seçimlere girmeye hazırlanırken; CHP'de ise bir yandan aday belirleme mesaisi devam ediyor.
Özellikle CHP'nin İzmir'de büyükşehir belediye başkan adayını henüz açıklamamış olması dikkat çekerken, parti içinde bir 'tartışma' olduğu iddia ediliyor.
Kulislerde mevcut başkan Tunç Soyer'in aday olmak için bastırdığı ancak CHP yönetiminde Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın isminin öne çıktığı belirtiliyor. İzmir adaylığı için Olgun Atilla'nın isminin de geçtiği belirtiliyor.
CHP'de İzmir düğümünün çözülmesi için gözler bugün yapılması beklenen Parti Meclisi toplantısına çevrildi. İzmir özelinde yapılması beklenen toplantıda büyükşehir ve bazı ilçe adaylarının belirlenmesi planlanıyor.
CHP'de devam eden adaylık belirsizliğiyle ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak bir değerlendirme geldi. CHP'nin 'kalesi' olarak nitelendirilen Çankaya, İzmir ve Bodrum'da hala adayını belirleyememiş olmasını 'Komik' olarak nitelendiren Özdemir, nedeni için ise dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Özdemir, YouTube'daki yayınında şu ifadeleri kullandı;
"Bence komik olan da şu mesela CHP en güçlü olduğu yerlerde aday belirleyemiyor. Çankaya, Bodrum ve İzmir'de hala aday belirleyemiyor. Neden? Oysa en kolay orada belirlemesi gerekmiyor mu? Nedeni şu kardeşim rant büyük, o kadar büyük bir rant var ki o rantı kim yönetecek tartışılan kavga bu yani."