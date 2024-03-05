CHP'nin kalesi İzmir'de son durum belli oldu! 2019 seçimleriyle aradaki fark göze çarptı

CHP'nin yıllardır yönettiği İzmir'de ORC yeni bir çalışma yaptı. Büyükşehir ve ilçelerden hangi adayın desteklendiği vatandaşlara soruldu. 28 Şubat-3 Mart arasında yapılan çalışmaya 5400 katılımcı dahil oldu. Çıkan sonuçlar da CHP'nin yine önde olması şaşırtmasa da oranlar göze çarptı.