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  4. CHP'nin kalesi İzmir'de son durum belli oldu! 2019 seçimleriyle aradaki fark göze çarptı

CHP'nin kalesi İzmir'de son durum belli oldu! 2019 seçimleriyle aradaki fark göze çarptı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.03.2024 18:12
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Seçimlere artık sadece 26 gün kaldı. Anketler gün gün yeni sonuçları açıklarken son veriler gelmeye devam ediyor. CHP'nin yıllardır koltuğu kimseye kaptırmadığı İzmir için ORC Araştırma Şirketi'nden yeni bir çalışma geldi. İzmir'de her seçimi farkla kazanan CHP bu ankette önde olsa da 2019 seçimleri göz önüne alındığında aradaki fark dikkat çekti.

Türkiye adım adım seçime gidiyor. Listeler kesinleşti, vaatler sıralandı. Artık adayların göstereceği performans çok önemli. 31 Mart gecesi seçime hangi parti ya da hangi aday damga vuracak? Anket şirketleri bu sorunun yanıtını aramaya devam ediyor.

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ORANLAR DİKKAT ÇEKTİ

CHP'nin yıllardır yönettiği İzmir'de ORC yeni bir çalışma yaptı. Büyükşehir ve ilçelerden hangi adayın desteklendiği vatandaşlara soruldu. 28 Şubat-3 Mart arasında yapılan çalışmaya 5400 katılımcı dahil oldu. Çıkan sonuçlar da CHP'nin yine önde olması şaşırtmasa da oranlar göze çarptı.

2019'da Tunç Soyer yüzde 58, AK Partili rakibi Nihat Zeybekci yüzde 38 oranında oy almıştı.

ORC'nin son anketinde ise ismi uzun süre açıklanmayan CHP'nin adayı Cemil Turgay yüzde 40,1 ile ilk sırada yer aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ ise yüzde 31,2 oranında destek gördü. 2019 seçimlerinde yüzde 20 olan farkın son ankette yüzde 9 civarında çıkması dikkat çekti. İYİ Parti adayı Ümit Özlale yüzde 13,6'dan destek görürken kararsızlar yüzde 6,5 olarak belirlendi. DEM Parti adayı Akın Birdal destek yüzde 5,5 çıkarken diğer adayları destekleyenler yüzde 3,1 de kaldı.

İzmir'in diğer ilçeleri içinde anket çalışmaları yapıldı. Onlarda çıkan sonuçlar ise şu şekilde;

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Anahtar Kelimeler:
İzmir anket
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