Cildinizi beyazlatacak maske tarifi! Cilt kararmaları neden olur, nasıl geçer?

Cilt kararmaları özellikle dirsek, koltuk altı, bikini bölgesi ve dudak üstü gibi alanlarda meydana gelmektedir. Cilt kararmalarının nedeni cilde ve saça renk kazandıran melanin isimli pigmenttir. Melanin gereğinden fazla üretildiğinde ve deri altında toplandığında kahverengi veya siyah lekeler ya da bölgesel olarak kararma ortaya çıkar. Cilt kararmalarınızı çözmek için maske tarifleri deneyebilirsiniz ancak geçmeyen cilt kararmalarınız için doktora başvurmanız gerekmektedir. CİLT NEDEN KARARIR? Hormonal değişiklikler

B12 vitamini eksikliği

Prediyabet (Gizli şeker) ve diyabet

Akontozis nigrikans

Addison hastalığı

Polikistik over sendromu

Bazı ilaçların yan etkileri

Genetik

CİLT BEYAZLATAN MASKELER

YOĞURT LİMON SUYU YULAF UNU KARIŞIMI 2 yemek kaşığı kadar yoğurdun içinde çeyrek limonun suyunu sıkın. Bu karışıma 1 tatlı kaşığı kadar da yulaf unu ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra beyazlamasını istediğiniz alanlara uygulayın ve yine karışım tamamen kuruyup katılaşana kadar, yaklaşık 20-30 dakika civarı cildinizde bekletin. Limon suyu bir miktar cildinizin kaşınmasına neden olabilir, endişe etmeyin. Bu karışımı da 2 günde bir olacak şekilde düzenli olarak kullanın.

YOĞURT VE KARBONAT Cildinizde kararmış olan bölgeyi temizleyin. 1 çay kaşığı yoğurt ve 1 çay kaşığı karbonatı iyice karıştırarak problemli olan bölgeye sürün 10 dakika beklettikten sonra yıkayın. Bu maskeyi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

TAZE LİMON Taze taze kestiğiniz bu limonla hafifçe sıkıp suyunu çıkararak cildinizi ovun. Beyazlamasını istediğiniz bölgelere bu limonla hafifçe ovalayarak masaj yaptıktan sonra bu şekilde en az 30 dakika bekleyin. Ardından ılık suyla yıkayıp cildinize güvendiğiniz bir nemlendiriciyi sürebilirsiniz. Zaman içinde cildinizin renginin açılmaya başladığını fark edeceksiniz.

NOHUT UNU VE GÜL SUYU Limon ve yoğurt gibi bilindik yöntemlerin aksine nohut unu ve gül suyu karışımı pek bilinmese de cilt beyazlatma konusunda etkili yöntemlerden biridir. güvendiğiniz aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz nohut unundan bir kaba 2 yemek kaşığı kadar alın. Üzerine, karışım macun kıvamına gelecek kadar doğal (yüz temizlemek için kullanılan) gül sularından ekleyin. Karışım macun kıvamına gelince bu karışımı beyazlamasını istediğiniz bölgelere uygulayın ve bu şekilde en az 30 dakika bekleyin. Macun tamamen kuruduktan sonra ılık su ile güzelce durulayın. Bu karışım cildinizi ölü derilerden kurtaracak ve temizlenmesini sağlayarak daha beyaz ve parlak bir görünümü kavuşturacak. Ancak cildinizde peeling etkisi yaratacağı için bu karışımı her gün değil 5 ya da 7 günde bir uygulamanız gerekiyor.