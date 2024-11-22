Cildinizi kışa hazırlamak için 10 altın öneri

Kükürt, yaptığı açıklamada, "Yaz mevsimi boyunca güneşe maruz kalma, terleme, deniz tuzu ve klorlu havuz suları cildi oldukça yıpratıyor. Ayrıca kışın soğuk ve rüzgarlı havası kan dolaşımını yavaşlatarak cildin yıpranmasına ve erken yaşlılık belirtilerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Hal böyle olunca sonbahar günlerini cildi kışa hazırlamak için bir fırsat olarak değerlendirmek önem kazanıyor. Kış şartları cildimizi olumsuz etkiliyor. Öyle ki cildin kuruluğu, kış aylarında yaza nazaran yaklaşık 10 kat artıyor. Bu gibi dönemlerde cilt bakımında en önemli unsurlar nem, koruma ve beslenme olarak öne çıkıyor" dedi. Kükürt, cildimizi kışa hazırlamak ve korumak şu önerilerde bulundu: Önceki İçerik Sonraki İçerik

CİLDİNİZİ KIŞA HAZIRLAMAK İÇİN 10 ALTIN ÖNERİ

"1. CİLT TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN Özellikle sabah ve akşam yapılan cilt temizliği, bakım rutininin temelini oluşturur. Ancak soğuk havalarda aşırı sert temizleyiciler cildin kurumasına yol açabilir. Cildi kurutmayan, nemlendirici özellik taşıyan temizleyiciler tercih edilmelidir. Özellikle içeriklerinde yoğun olarak krem veya süt bulunan ürünler kış için idealdir.

2. CİLT TİPİNİZE UYGUN NEMLENDİRİCİ KULLANIMINI ARTIRIN Soğuk hava, cildin doğal nem dengesini bozabilir. Bu nedenle kışın nemlendirici kullanımı çok daha kritik hale gelir. Yağ bazlı veya yoğun nemlendirici kremler, cilt bariyerini güçlendirir ve nem kaybını engeller. Gündüz için hafif formüller, gece içinse daha yoğun ve onarıcı bakım yapan ürünler tercih edebilirsiniz.

3. SICAK SUYLA BANYO YAPMAKTAN KAÇININ Sıcak su, ciltteki doğal yağları yok ederek cildi kurutabilir. Cildinizi korumak için ılık suyla duş almak daha sağlıklıdır. Ayrıca duş sonrası hemen nemlendirici uygulamak önemlidir.

4. PEELİNG YAPARKEN DİKKAT EDİN Kışın cilt, ölü deri hücrelerin birikmesi nedeniyle daha mat ve donuk görünebilir. Haftada bir veya iki kez yapılacak nazik bir peeling, cildin yenilenmesine yardımcı olur. Ancak, aşırı peeling yapmaktan kaçının, çünkü bu cildin bariyerini zayıflatabilir.