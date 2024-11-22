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Cildinizi kışa hazırlamak için 10 altın öneri

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.11.2024 10:12
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Hangi cilt tipine sahip olursanız olun sağlıklı ve güzel bir cilt için bazı önlemlere dikkat etmek şart. Özellikle kış aylarında daha fazla kuruyan cilt bol bol nemlendirilmek istiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, cildimizi kışa hazırlamak ve korumak için önerilerde bulundu.

Kükürt, yaptığı açıklamada, "Yaz mevsimi boyunca güneşe maruz kalma, terleme, deniz tuzu ve klorlu havuz suları cildi oldukça yıpratıyor. Ayrıca kışın soğuk ve rüzgarlı havası kan dolaşımını yavaşlatarak cildin yıpranmasına ve erken yaşlılık belirtilerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Hal böyle olunca sonbahar günlerini cildi kışa hazırlamak için bir fırsat olarak değerlendirmek önem kazanıyor. Kış şartları cildimizi olumsuz etkiliyor. Öyle ki cildin kuruluğu, kış aylarında yaza nazaran yaklaşık 10 kat artıyor. Bu gibi dönemlerde cilt bakımında en önemli unsurlar nem, koruma ve beslenme olarak öne çıkıyor" dedi.

Kükürt, cildimizi kışa hazırlamak ve korumak şu önerilerde bulundu:

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CİLDİNİZİ KIŞA HAZIRLAMAK İÇİN 10 ALTIN ÖNERİ

"1. CİLT TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN

"1. CİLT TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN
Özellikle sabah ve akşam yapılan cilt temizliği, bakım rutininin temelini oluşturur. Ancak soğuk havalarda aşırı sert temizleyiciler cildin kurumasına yol açabilir. Cildi kurutmayan, nemlendirici özellik taşıyan temizleyiciler tercih edilmelidir. Özellikle içeriklerinde yoğun olarak krem veya süt bulunan ürünler kış için idealdir.

2. CİLT TİPİNİZE UYGUN NEMLENDİRİCİ KULLANIMINI ARTIRIN

2. CİLT TİPİNİZE UYGUN NEMLENDİRİCİ KULLANIMINI ARTIRIN
Soğuk hava, cildin doğal nem dengesini bozabilir. Bu nedenle kışın nemlendirici kullanımı çok daha kritik hale gelir. Yağ bazlı veya yoğun nemlendirici kremler, cilt bariyerini güçlendirir ve nem kaybını engeller. Gündüz için hafif formüller, gece içinse daha yoğun ve onarıcı bakım yapan ürünler tercih edebilirsiniz.

3. SICAK SUYLA BANYO YAPMAKTAN KAÇININ

3. SICAK SUYLA BANYO YAPMAKTAN KAÇININ
Sıcak su, ciltteki doğal yağları yok ederek cildi kurutabilir. Cildinizi korumak için ılık suyla duş almak daha sağlıklıdır. Ayrıca duş sonrası hemen nemlendirici uygulamak önemlidir.

4. PEELİNG YAPARKEN DİKKAT EDİN

4. PEELİNG YAPARKEN DİKKAT EDİN
Kışın cilt, ölü deri hücrelerin birikmesi nedeniyle daha mat ve donuk görünebilir. Haftada bir veya iki kez yapılacak nazik bir peeling, cildin yenilenmesine yardımcı olur. Ancak, aşırı peeling yapmaktan kaçının, çünkü bu cildin bariyerini zayıflatabilir.

5. MASKE İLE DERİNLEMESİNE BAKIM YAPIN

5. MASKE İLE DERİNLEMESİNE BAKIM YAPIN
Kış mevsimi, cildin ekstra bakıma ihtiyaç duyduğu bir dönemdir. Haftada bir kez nemlendirici ve besleyici özellik taşıyan bir yüz maskesi uygulamak cildin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlar.
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cilt bakımı cilt lekesi cilt cilt sağlığı Kadın
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