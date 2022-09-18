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  4. Cinsel ilişkide bitmek bilmeyen isteğiniz varsa sorun büyük! Altında yatan neden travma olabilir

Cinsel ilişkide bitmek bilmeyen isteğiniz varsa sorun büyük! Altında yatan neden travma olabilir

18.09.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin libidosu farklılık gösteriyor. Bazı insanların oldukça düşükken bazılarının zirveyi görebiliyor. Dönemsel olarak artıp azalan libidonuzun sürekli olarak yüksek olması sağlığınız hakkında uyarı verebiliyor. Uzmanlar yüksek cinsel ilişki isteklerinin altında travmalar olabileceğini belirtiyor.

Cinsel ilişki isteği oldukça normal olsa da bu isteğin hiç bitmeden devam etmesi problemlere yol açabiliyor. Her iki taraf içinde yorucu olan bu yüksek cinsel ilişki isteği durumuna Nemfomani (Hiperseksüalite) deniliyor. Nemfomani bir kişinin kendini kontrol edemeden tekrar tekrar yaptığı istenmeyen eylemlere yol açıyor. Eğer seks düşünceleri gündelik hayatınızı etkiliyorsa riskli durumlar ortaya çıkıyor. Aşağıda bulunan durumları sık sık yaşıyorsanız seks isteğinizin altında travmalar yer alıyor olabilir.

BUNLARI YAPIYORSANIZ TRAVMANIZ OLABİLİR

BİRLİKTELİKTEN SONRA KÖTÜ HİSSEDİYORSANIZ

BİRLİKTELİKTEN SONRA KÖTÜ HİSSEDİYORSANIZ
Cinsel birlikteliklerin ardından yaşanan pişmanlık hissi, aslında bir travma belirtisi olabilir. Travma geçmişi olan insanlar, güvensizlik duygularıyla başa çıkmak için cinselliği kullanabilirler. Bu durum seksin ardından kendilerini mutsuz ve üzgün hissetmelerine neden olabilir. Bu konuyu daha iyi kavrayabilmek için kendinize şu gibi sorular sorabilirsiniz: Seks yapmadığımda kendimi boş ve değersiz hissediyor muyum? Seks ve aşkı aynı kefede mi tutuyorum? Sevildiğimi hissetmek için mi cinsellik ihtiyacı duyuyorum?

TEHLİKELİ DAVRANIŞLARDA BULUNUYORSANIZ

TEHLİKELİ DAVRANIŞLARDA BULUNUYORSANIZ
Libido yüksekliği ve travma arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan araştırmalar, riskli ve tehlikeli seks yapmanın da bir travmanın işareti olabileceğini gösteriyor. Birlikteliklerinizde korunuyor musunuz ya da ilk defa birlikte olacağınız kişilerin sağlık durumunu biliyor musunuz? Kimi zaman anda kalmak ya da başkalarıyla bağlantı kurmak için cinselliğe başvurulur. Bu hisleri yatıştırmanın aciliyeti, riskleri ve tehlikeleri göz ardı etmenize neden olabilir.

BAŞKALARINI KONTROL ETMEK İÇİN SEKSİ KULLANIYORSANIZ

BAŞKALARINI KONTROL ETMEK İÇİN SEKSİ KULLANIYORSANIZ
Travma geçmişi olan kişiler, cinselliği yakınlaşmanın bir yolu olarak değil, bir manipülasyon aracı olarak kullanabilirler. Kimi insanlar vücutları üzerinde bir kontrol mekanizması kurmak isterler. Benzer bir şekilde sevildiklerini ya da onaylandıklarını hissetmek için de sekse başvurabilirler. Kısacası seks sizin için alışılmışın dışında bir bağlantı kurma yoluysa bu durum travma geçmişine sahip olduğunuzun göstergesi olabilir.

SÜREKLİ OLARAK PORNO İZLİYORSANIZ

SÜREKLİ OLARAK PORNO İZLİYORSANIZ
Seksten zevk almak ile sekse bağımlı olmak arasında fark vardır. Sekse bağımlı olmak, tıpkı uyuşturucu ve alkol bağımlılığına benzer. Hiperseksüalite, kontrol edilmesi güç olan, ani ve aşırı libido artışlarını ifade eder. Bitmek bilmeyen porno izleme ve mastürbasyon ihtiyacı da buna örnek olabilir. Kimi zaman seks bağımlılıklarının altında bedenle barışık olmama hali yatabilir.

İLİŞKİ BİTTİKTEN SONRA HEMEN AYRILMAK İSTİYORSANIZ

İLİŞKİ BİTTİKTEN SONRA HEMEN AYRILMAK İSTİYORSANIZ
Sistematik bir şekilde istismara maruz kalan kişiler genellikle bedenlerinden ayrılmayı öğrenirler. Bunun nedeni tekrarlayan travmayla baş edebilmektir. Bu amaçla akıl ve bedenlerini birbirinden ayırarak hissizleşirler. Birliktelikleriniz esnasında andan ayrılmak, vücudunuzdan kopmak ya da zihninizden uzaklaşmak, travma geçmişine sahip olduğunuzun göstergesi olabilir.
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