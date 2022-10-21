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Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı bıçakladı

20.10.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde boşandığı eşinin evine giderek çocukları görmek isteyen kişi, eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı.Olay, Ortahisar ilçesinin Akyazı mahallesinde meydana geldi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde boşandığı eşinin evine giderek çocukları görmek isteyen kişi, eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı.
Olay, Ortahisar ilçesinin Akyazı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. (32) bir süre önce boşandığı eşi N.S.’nin (27) evine giderek çocuklarını görmek istedi. C.B. evde boşandığı eşinin erkek arkadaşı M.B. (32) ile karşılaşınca tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu N.S, C.B’yi bıçakla göğsünden yaralarken, C.B. daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı bıçakladı

Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı bıçakladı

Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı bıçakladı

Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı bıçakladı

Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı bıçakladı

Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı bıçakladı

Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı bıçakladı
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Trabzon

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