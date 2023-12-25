'Çok yakın' diyerek tarih verdi! Korkutan sözler 'Hiç de iç açıcı olmayan bir tablo' Yaklaşan tehlikeye dikkat çekti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Ulusal Su Kurulu'nun ilk toplantısına başkanlık etti. Bakan Yumaklı, konuşmasında, dünyada miktar itibarıyla en fazla kaynağın su olduğunu belirterek, "Maalesef, ülkemiz de dahil dünyanın birçok yerinde suyun sınırsız bir kaynak olduğu yanılgısıyla hareket edilmektedir. Ancak gerçek şu ki su sınırlıdır ve her geçen gün azalmaktadır. Hızlı tüketim ve kirliliğin yanı sıra sanayileşme, kentleşme, iklim değişikliği ve kuraklık gibi faktörlerle, kullanılabilir temiz su miktarımız günbegün azalmaktadır. Diğer yandan, içinde bulunduğumuz süreçte; küresel ölçekte son derece yıkıcı bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Geçtiğimiz 5 yıl, son 170 yılın en sıcak dönemi olarak Birleşmiş Milletler (BM) tarafından açıklandı. Artık Sibirya'da bile 38 dereceyi bulan sıcaklıkları görüyoruz. Geçmişte yine 10 yılda bir gerçekleşen kuraklıkların, artık 5-6 yılda bir yaşandığını gözlemliyoruz. Son 50 yılda; sel, fırtına, kuraklık gibi doğal afetlerin sayısı 5 kat arttı. Önümüzdeki 26 yıl sıcaklıklarda artış; yağışlarda ve toplam kar örtüsünde azalış bekleniyor. Yağışlar artık uzun yıllar ortalamasının altında gerçekleşiyor" dedi.

