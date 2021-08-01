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Çökertme nerede? Bodrum Çökertme neresi ve nasıl gidilir?

01.08.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgede çıkan yangınlarla gündeme gelen Çökertme'nin nerede olduğu merak ediliyor. Bodrum Çökertme, Muğla'da yer alan Gökbel köyünün küçük bir semti olarak biliniyor. Peki Çökertme nerede? Bodrum Çökertme neresi ve nasıl gidilir? İşte bölge ile ilgili ayrıntılar...

Çökertme'nin nerede olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çökertme, Muğla Bodrum'da bulunan Gökbel köyünün küçük bir semti olarak bilinmekte. Doğal güzelliğiyle bilinen bölgede pek çok tesis de bulunuyor. Peki Çökertme nerede, nasıl gidilir?

Çökertme nerede?

Özellikle yangın olayıyla gündeme gelen Çökertme Koyu'nun nerede olduğu merak ediliyor. Çökertme, Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan bir köy olarak bilinmektedir. Çökertme Muğla'ya yaklaşık 109 kilometre, Milas'a 52 kilometre ve Milas Ören tatil beldesine ise 17 km mesafede bulunmaktadır.
Çökertme Koyu, Gökova Körfezi kıyısında bulunan bir koydur. Koyun tam karşıda Datça yarımadasının Kocadağ'ı gözükmektedir. Çökertme Koyu'nda misafirlere hizmet veren birkaç tane tesis de yer almaktadır.
Oldukça sakin ve huzurlu bir ortama sahip olan Çökertme Koyu'ndaki tesisler geceleri kısık sesli müzik ile beraber misafirlerine leziz yemekler sunmaktadır. Sessizliği seven tatilcilerin uğradığı bir koy olan Çökertme, Bodrum'daki Gökbel köyünün küçük bir semtidir.

Nasıl gidilir?

Nasıl gidilir?
Çökertme'ye Milas’tan Kemerköy’e yarım saatte bir kalkan dolmuşlarla ulaşılabilmektedir. 45 km’lik yoldan sonra Kemerköy-Çökertme arasındaki 9 km taksi tutarak da gidilebilmekte. Ayrıca Bodrum’a gelirken Mumcular’dan girip Yeniköy ve Mazı köylerini geçerek, ara yollarla Gökbel köyüne ve Çökertme sahiline ulaşabilmek mümkün.
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Muğla Bodrum

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