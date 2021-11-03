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  4. Çöpten toplayıp 300 liraya satıyor! 23 ülke almak için sıraya giriyor

Çöpten toplayıp 300 liraya satıyor! 23 ülke almak için sıraya giriyor

03.11.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantepli Ayhan Demirkıran, çöpten yırtılmış kilim ve yün toplayarak çanta yapıyor. İhraç ettiği çantaları 300 liradan satışa sunan Demirkıran, başta Amerika olmak üzere 23 ülkeye gönderiyor. Taleplerden memnun olduğunu söyleyen Demirkıran, otantik çantaları alanların, kilimlerin dokularından etkilendiğini, dokuyanlarla aynı hissiyatı yaşadığını söyledi.

Çöpten topladıkları yırtık kilimleri temizleyerek çantaya dönüştürdüklerini söyleyen Ayhan Demirkıran, “İşimiz insanların yapmadığı, göremediği şeyleri gösterebilmek ve yapabilmek. Bu konuda değişik şeyler üzerine çalışma yapmaktayız. Geçmişten günümüze gelen bazı manevi duyguların hatırda tutulması adına çalışıyoruz. Eski ninelerimizin köylerde ve evlerde dokumuş olduğu, yıpranmış ve zedelenmiş olan kilimleri tekrar işleyerek farklı materyallere dönüştürüyoruz. Gerek çanta gerekse kullanım eşyaları yapıyoruz. Bir de makine dokuma dediğimiz kilimleri kendimiz özel motifleri ve renkleri dokutarak kendi atölyelerimizde kilime dönüştürüyoruz. Çöpten topladığımız yırtık kilimleri temizleyerek çantaya dönüştürüyoruz” dedi.

“23 ÜLKEYE GÖNDERİYORUZ”

Yaptıkları ürünleri 23 ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Demirkıran, “Ortalama 23 ülkeye ürün gönderiyoruz. Yaptığımız ürünler beğeni buluyor ve dikkat çekiyor. Başta ABD olmak üzere Avrupa, Avusturalya, Dubai, Katar, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Yunanistan gibi ülkelere gönderiyoruz. Kilimlerde yaşanmışlık ve hissiyat var. İnsanlar aşkını, sevdasını genelde kilime dokumuş. Bu desenlerden oluşan duyguları insanlar kullanırken, onu dokuyanın hissettiğini hissediyor” diye konuştu.

“FİYATLARIMIZ 100-300 TL ARASINDA”

“FİYATLARIMIZ 100-300 TL ARASINDA”
Demirkıran, el dokuma yaptıkları kilim çantaların fiyatlarının ortalama 100 ila 300 lira arasında değiştiğini belirterek, makine dokumalarda yaptıkları ürünlerin ise ortalama 50 ila 90 lira arasında değiştiğini vurguladı. İHA
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Gaziantep
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