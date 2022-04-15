HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cuma mesajları ve sözleri 15 Nisan 2022! En yeni, uzun, kısa, hadisli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri!

Cuma mesajları ve sözleri 15 Nisan 2022! En yeni, uzun, kısa, hadisli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri!

15.04.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları ve sözleri, 15 Nisan Cuma günü Müslümanlar için mübarek günlerden biri olan Cuma münasebetiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda kişi bugün camiye gidip namaz kılacak. Bu vesileyle yakınlarına, akrabalarına, sevdiklerine ve arkadaşlarına bu günü anımsatmak isteyen vatandaşlar en yeni, uzun, kısa, hadisli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri ile ilgili internette arama yapıyor. İşte 15 Nisan Cuma mesajları ve sözleri...

Cuma mesajları ve sözleri 15 Nisan 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre Cuma namazı İstanbul'da saat 13:09'da Ankara'da 12:54'de, İzmir'de 13:17'de, Bursa'da 13:09'da olacak. Vatandaşlar cemaatle birlikte namaz kılacak. Bu nedenle en yeni, uzun, kısa, hadisli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 15 Nisan 2022 Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözlerini sizler için derledik.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cuma mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia! Motorin ve benzin litre fiyatı...

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia! Motorin ve benzin litre fiyatı...

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası!

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası!

İmamoğlu'na hodri meydan! 'Hangi kanalda istiyorsan hazırız'

İmamoğlu'na hodri meydan! 'Hangi kanalda istiyorsan hazırız'

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Akılalmaz olay! Ailesini katletti: Kıyamet yaklaştığı için...

Akılalmaz olay! Ailesini katletti: Kıyamet yaklaştığı için...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.