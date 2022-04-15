Cuma mesajları ve sözleri 15 Nisan 2022! En yeni, uzun, kısa, hadisli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri!

Cuma mesajları ve sözleri 15 Nisan 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre Cuma namazı İstanbul'da saat 13:09'da Ankara'da 12:54'de, İzmir'de 13:17'de, Bursa'da 13:09'da olacak. Vatandaşlar cemaatle birlikte namaz kılacak. Bu nedenle en yeni, uzun, kısa, hadisli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 15 Nisan 2022 Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözlerini sizler için derledik.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.