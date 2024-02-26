Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Evinden çıkarken gördü, aracını durdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi açılış törenine gitmek için evinden çıktığı sırada doğum günü sürprizi ile karşılaştı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

