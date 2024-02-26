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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Evinden çıkarken gördü, aracını durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi! Evinden çıkarken gördü, aracını durdurdu

26.02.2024 13:18
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70 yaşına diren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum gününde evinin önünde bekleyen vatandaşlar sürpriz yaptı. Vatandaşların pastalı sürprizi karşısında aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kutlamalarını kabul etti. 'İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun' pankartı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi açılış törenine gitmek için evinden çıktığı sırada doğum günü sürprizi ile karşılaştı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Vatandaşlar ellerinde pasta ile 70. yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup tebrikleri kabul etti.

Ardından pastayı da tadan Erdoğan bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araçtan indiği sırada AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nın 'İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun' pankartı açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan doğum günü
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