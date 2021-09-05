Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün"ün konusu nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yazılan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabın arka kapağında "Çözüm önerimiz ise "Dünya beşten büyüktür" ifadesi yer alıyor. Kitabın ilk basımı Turkuvaz Kitap tarafından Türkçe olarak çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı 40 TL'den kitapseverler ile buluşuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KİTABI "ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN"ÜN KONUSU NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alınan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitapta dünyadaki sorunlar ele alınıyor ve çıkış yolları anlatılıyor. Söz konusu kitap, 40 TL'den 6 Eylül Pazartesi günü kitapseverler ile buluşacak. Kitabı internetten sipariş etmek de mümkün olacak. Bu şekilde kitap için 32 TL ödenecek.

Kitabın ön kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portre fotoğrafı var. Dünyadaki var olan sorunların anlatıldığı ve çıkış yollarının yazıldığı kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel olarak yeniden yapılandırılacak bir sürece dikkat çekip, gerçekçi bir yol haritası çizilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

"BM GÜVENLİK KURULU'NU GÜÇLENDİRMELİYİZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabında vurgu yaptığı satırlarda şu ifadelere yer veriliyor: "Daha iyi işleyen bir uluslararası düzen kurmak için ihtiyacımız olan halihazırdaki uluslararası kurumları çok taraflılık ekseninde yeniden yapılandırmaktır. Etkin çok taraflılık ancak kapsayıcı olan çok taraflı kurumların varlığıyla mümkün olabilir. Bu anlamda güvenlik konseyinin yeniden yapılandırılmasından başlayıp kapsamlı ve anlamlı reformları süratle uygulamaya koymalıyız. Güvenlik Konseyi'ni daha etkin, demokratik, şeffaf hesap verebilir bir yapıya ve işleyişe kavuşturmalıyız.Aynı şekilde uluslararası toplumun ortak vicdanını yansıtan BM Güvenlik Kurulu'nu da güçlendirmeliyiz. Söz konusu adımlar etkinliği haiz bir çok taraflılık için atılacak devrimci bir adım olabilir. Karşı karşıya kaldığımız sorunları zaman kaybetmeden gündemimize daha gerçekçi ve ciddi bir biçimde almazsak yarın çok daha geç olabilir."

"YEREL ÇÖZÜMLER ANCAK GÜNÜ KURTARABİLİR" "Bardağın dolu tarafında ise BM'nin insanlığın barış, adalet ve refah anlayışında büyük imkanlar sunma potansiyelini sürdürmesi bulunuyor. Henüz Kovid - 19 salgınının ortaya çıkardığı krizinin üstesinden gelemediğimizi de göz önünde bulundurarak çok taraflı iş birliği için sahip olduğumuz mevcut kurumları ve mekanizmaları en etkin şekilde kullanmaya çalışmalıyız. Sorunların küresel olduğu durumlarda yerel çözümler ancak günü kurtarabilir."