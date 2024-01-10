Cumhurbaşkanının yetkisi geçersiz sayıldı, polis Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı! Polonya'da kaos görüntüleri: 'Siyasi intikam' gerginliği zirve yaptı

Cumhurbaşkanı Duda'nın yetkisine dayanarak verdiği af kararı da eski İçişleri Bakanı ile yardımcısını kurtaramadı. İki ismin "görevi kötüye kullanmak" ve "yolsuzluğa azmettirmek" suçlamalarından 2’şer yıl hapis cezası bulunuyordu. Mahkeme, Duda'nın kararının geçersiz olduğuna hükmetti. Bunun üzerine polis Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın gerçekleştirdi.
Varşova polisi, "görevi kötüye kullanmak" ve "yolsuzluğa azmettirmek" suçlamasıyla 2’şer yıl hapis cezasına çarptırılan eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Yardımcısı Maciej Wasik’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girerek gözaltına aldı. Kaminski ile Wasik’inin Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın akşam saatlerinde Belaruslu muhalif lider Svietlana Tsihanouskaya ile görüştüğü esnada gözaltına aldığı bildirildi.
Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Czeslaw Mroczek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kaminski ile Yardımcısı Wasik’inin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gözaltına alındığını doğruladı.
Polonya’da 2007-2010 yılları arasında Yolsuzluk Karşıtı Merkez Büro CBA Başkanı olan Kaminski ve Yardımcısı Wasik hakkında siyasi amaçlarla "görevi kötüye kullandıkları" ve "yolsuzluğa azmettirdikleri" suçlamasıyla Varşova Yerel Mahkemesi’nde dava açılmıştı. 2015 yılında sonuçlanan dava neticesinde mahkeme Kaminski ve Wasik’i suçlu bularak 3’er yıl hapis cezasına mahkum etmişti.
O dönem Kaminski ve Wasik’in de üyesi olduğu Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) iktidara gelmişti. Aynı yıl PiS’in adayı olarak Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Duda ise af yetkisini kullanarak, 2016 yılının mart ayında Kaminski ve Wasik’in hapis cezalarını affettiğini açıklamıştı. Kaminski ve Wasik, Polonya parlamentosunda milletvekilliği görevlerine devam etmiş, 2019-2023 yılları arasında Mariusz Kaminski İçişleri ve İdari İşler Bakanı, Maciej Wasik ise Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.
Varşova Savcılığı ise Kaminski ve Wasik’in hapis cezaları üst mahkemece kesinleşmeden Cumhurbaşkanı tarafından affedilemeyeceği gerekçesiyle Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu. Polonya Yüksek Mahkemesi ise geçtiğimiz sene haziran ayında Cumhurbaşkanı’nın af yetkisinin bu durumda geçerli olamayacağına hükmederek dosyayı Varşova Bölge Mahkemesi’ne göndermişti.