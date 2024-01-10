Cumhurbaşkanının yetkisi geçersiz sayıldı, polis Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı! Polonya'da kaos görüntüleri: 'Siyasi intikam' gerginliği zirve yaptı

O dönem Kaminski ve Wasik’in de üyesi olduğu Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) iktidara gelmişti. Aynı yıl PiS’in adayı olarak Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Duda ise af yetkisini kullanarak, 2016 yılının mart ayında Kaminski ve Wasik’in hapis cezalarını affettiğini açıklamıştı. Kaminski ve Wasik, Polonya parlamentosunda milletvekilliği görevlerine devam etmiş, 2019-2023 yılları arasında Mariusz Kaminski İçişleri ve İdari İşler Bakanı, Maciej Wasik ise Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.