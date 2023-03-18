Deprem felaketinin 40. gününde ellerinde bahhur ve rihenlerle anma düzenlediler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesinde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin 40'ıncı gününde sokaklarda anma düzenledi.
11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bine yakın insan hayatını kaybetti. Binlerce kişi enkaz altından yaralı çıkartılırken, çok sayıda vatandaş evsiz kalarak konteyner ve çadır kentlere yerleştirildi.
Depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlar 40. günde dua okuyarak sokaklarda yürüyerek depremde hayatını kaybedenleri andı.
Hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen yürüyüşe vatadaşlar ellerinde rihenler ve bahhurlarla katıldı.
Bahhur, Arapça tütsü anlamına geliyor. Rihen ise, Hatay'da özellikle Reyhanlı yöresinde yetişen murt meyvesi ağacının yapraklarına deniliyor.
Mersin'de riyhen olarak bilinen bu yapraklar, çok eski çağlardan beri hoş kokusu sebebiyle çeşitli törenlerde kullanılıyor.