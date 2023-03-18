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Deprem felaketinin 40. gününde ellerinde bahhur ve rihenlerle anma düzenlediler

18.03.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat sabah 04.17'de Kahramanmaraşlı merkezli meydana gelen depremde 50 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Yıkımı en ağır yaşayan illerin başında da Hatay yer aldı. Samadağ ilçesinde felaketin 40. gününde hayatını kaybeden vatandaşları anmak isteyen ilçe halkı ellerinde bahhur ve rihenlerle sokaklarda yürüdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesinde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin 40'ıncı gününde sokaklarda anma düzenledi.

FELAKETİN 40. GÜNÜNDE ANMA

11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bine yakın insan hayatını kaybetti. Binlerce kişi enkaz altından yaralı çıkartılırken, çok sayıda vatandaş evsiz kalarak konteyner ve çadır kentlere yerleştirildi.

Depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlar 40. günde dua okuyarak sokaklarda yürüyerek depremde hayatını kaybedenleri andı.

Hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen yürüyüşe vatadaşlar ellerinde rihenler ve bahhurlarla katıldı.

ELLERİNDEKİLER NE ANLAMA GELİYOR?

ELLERİNDEKİLER NE ANLAMA GELİYOR?

Bahhur, Arapça tütsü anlamına geliyor. Rihen ise, Hatay'da özellikle Reyhanlı yöresinde yetişen murt meyvesi ağacının yapraklarına deniliyor.

Mersin'de riyhen olarak bilinen bu yapraklar, çok eski çağlardan beri hoş kokusu sebebiyle çeşitli törenlerde kullanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Samandağ

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