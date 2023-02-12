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  4. Depremzedeler için yardım malzemeleri yerlerde süründü! AFAD'da sıra beklemek istemediler: O kareler böyle görüntülendi...

Depremzedeler için yardım malzemeleri yerlerde süründü! AFAD'da sıra beklemek istemediler: O kareler böyle görüntülendi...

12.02.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerde Türkiye tek yürek oldu, bölgeye yardım yağdı. Depremin büyük hasar verdiği Hatay'ın Antakya ilçesine gelen yüzlerce TIR, bölgeye yardım malzemesi taşıdı. Bazı TIR şoförleri ile ekipler ise AFAD koordinasyon merkezinde sıra beklememek için taşıdıkları yardım malzemelerini caddelere indirdi. Yola saçılmış yardımlar kameralara böyle yansıdı.

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu; binlerce bina yerle bir oldu. 24 binden fazla kişi hayatını kaybetti, enkazdan sağ çıkanlar ise soğuk havada yaşam mücadelesi veriyor. Depremin hemen ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Başta gıda malzemeleri olmak üzere yüzlerce TIR'la AFAD koordinasyonunda, deprem bölgelerine yardım malzemesi taşındı. Depremin büyük hasar verdiği Hatay'ın Antakya ilçesine malzeme taşıyan bazı TIR şoförleri ve yardım ekipleri, AFAD merkezinde sıra beklememek için taşıdıkları yardım malzemelerini caddelere indirdi. Depremzedeler de yerlere saçılan kıyafetler arasında kendilerine uygun olanları aradı.

AFAD'DA SIRA BEKLEMEMEK İÇİN BUNU YAPTILAR!

GELEN BIRAKIP GİDİYOR

GELEN BIRAKIP GİDİYOR

Depremin hemen ardından bölgeye Mersin'den gelen Umut Çor, arkadaşları ile caddede seyyar mutfak kurup, günlük 500 kişiye yetecek çorba ve yemek dağıttıklarını söyledi.

Çor, "İkinci günden itibaren yardımlar gelmeye başladı. Bulunduğumuz yere çok fazla erzak geliyor.

TIR'lar getiriyor ama gelen TIR şoförleri bırakıp gidiyorlar; çaresiz kalıyorlar" dedi.

'HATAY'DA ZEMİN HİÇ SAĞLAMLAŞTIRILMAMIŞ'

'HATAY'DA ZEMİN HİÇ SAĞLAMLAŞTIRILMAMIŞ'

Ankaralı iş insanı Emrah Öniz ise 20 kişilik ekibi ve gıda malzemesi taşıyan TIR'ları ile bölgeye geldiğini söyledi.

Öniz, "Üzgünüm, burada gördüklerim işler acısı. Halkımız duyarlı, herkes yardım gönderiyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem

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