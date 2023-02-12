Depremzedeler için yardım malzemeleri yerlerde süründü! AFAD'da sıra beklemek istemediler: O kareler böyle görüntülendi...

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu; binlerce bina yerle bir oldu. 24 binden fazla kişi hayatını kaybetti, enkazdan sağ çıkanlar ise soğuk havada yaşam mücadelesi veriyor. Depremin hemen ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Başta gıda malzemeleri olmak üzere yüzlerce TIR'la AFAD koordinasyonunda, deprem bölgelerine yardım malzemesi taşındı. Depremin büyük hasar verdiği Hatay'ın Antakya ilçesine malzeme taşıyan bazı TIR şoförleri ve yardım ekipleri, AFAD merkezinde sıra beklememek için taşıdıkları yardım malzemelerini caddelere indirdi. Depremzedeler de yerlere saçılan kıyafetler arasında kendilerine uygun olanları aradı.